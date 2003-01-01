«Мы будем требовать открыть уголовное дело»: зоозащитница рассказала, как общественность отреагировала на убийство котёнка в Петрозаводске

Житель карельской столицы, выбросивший маленького котёнка в окно, пожинает плоды своего поступка.

Сообщество зоозащитников Карелии будет добиваться наказания петрозаводчанина, выбросившего малёнького котёнка с балкона пятого этажа, заявила «Столице на Онего» директор благотворительной организации «Добродел» Юлия Высоких.

— Мы будем требовать открыть уголовное дело и наказать этого человека. Я уже знаю, что начальство завода, на котором работает этот мужчина, очень негативно отреагировало на новость об убийстве кота, коллеги выразили крайнее недовольство его поступком, и он решил уволиться. В настоящий момент общество выказывает этому человеку своё неприятие, — поделилась она.

По словам зоозащитницы, очевидец убийства обратился в полицию. В пресс-службе МВД республики нам подтвердили, что заявление принято и находится на рассмотрении специалистов.

— Свидетелем данного происшествия стал житель соседнего дома. Он стоял на балконе вместе со своей супругой и видел, как этот человек взял кота, начал орать на него, а потом вышвырнул в окно. Упав с высоты, котёнок погиб, — отметила Юлия Высоких.

Подозреваемый свою вину не признаёт, однако зоозащитникам удалось собрать достаточное количество доказательств, подтверждающих, что котёнок действительно жил у него в квартире на протяжении определённого времени.

— Тело животного передано в государственную ветеринарную станцию, мы ждём заключение от врачей. Участковый держит ситуацию на контроле. Все сведения приняты в работу, — добавила директор «Добродела».

