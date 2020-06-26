"Мы будем жить, как на арене театра": жители района Петрозаводска против уплотнительной застройки

Уплотнительная застройка в Петрозаводске привела к конфликту жителей Старой Кукковки и представителей строительной компании, которая решила возвести в частном секторе высотные дома.

Дом Маргариты Еремеевой находится на улице Ладожская. В нескольких метрах от ее участка компания ООО "Специализированный застройщик Нова-Инвест" возводит ЖК "Мончегорский". "Уютный и семейный монолитный 9-этажный жилой дом", – так охарактеризован объект на сайте строительной компании.

Многоэтажка нависла над частными участками обитателей Старой Кукковки: скромный дом Еремеевой потерялся на фоне масштабного монолитного строения. Когда в новостройку въедут первые жильцы, огороды местных жителей окажутся чем-то вроде придомовой территории для новоселов. На данный момент хозяева частного дома живут на пороге шумной стройплощадки, а над их головой курсирует стрела башенного крана.

"Мы будем жить, как на арене театра, я так думаю. Под общим надзором всего дома", – считает Маргарита Еремеева.

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