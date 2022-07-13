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«Мы должны быть первыми»: объединение народов Таджикистана объяснило свою миссию в Карелии (ВИДЕО)

Новости. Общество
10:56, 02 Августа 2022
фото: кадр из видео

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Национально-культурный центр народов Таджикистана в Карелии считает своей главной задачей оказание помощи приезжающим в Россию землякам и сохранение национальной культуры.

Об этом рассказал заместитель председателя центра Зокиржон Махмудов в видеоролике из цикла «Народы Карелии в кадре». Проект реализуют Центр народного творчества и культурных инициатив Республики Карелия и благотворительный фонд «Опора» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

«Иногда задаются вопросом, почему сюда едут люди, хотя крайний север. Здесь очень хорошее отношение (к приезжающим из Таджикистана — прим. ред.). И роль нашей организации — помочь им в адаптации именно в процессе интеграции. Когда впервые приезжают сюда люди, они не знают культуры, не знают, как вести себя. Многие сталкиваются с проблемами в документах. Наша роль — помочь им», — рассказал Махмудов.

Он также считает миссией центра активное участие в жизни Карелии.

«У нас такой девиз: „Где бы мы не находились, мы должны быть первыми в благих делах“. Мы стараемся везде присутствовать, вносить свой вклад. Потому что мы должны строить там, где мы живем», — пояснил замруководителя центра.

Кроме того, центр занимается воспитанием молодежи.

«Они должны сохранить свою идентичность, сохранить свой язык. Не забывать свою Родину, не забывать свои традиции», — добавил Махмудов.

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