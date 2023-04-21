«Мы должны быть вместе»: глава Карелии обратился к жителям в День Петрозаводска

Глава Карелии Артур Парфенчиков призвал земляков к единству.

Глава Карелии Артур Парфенчиков призвал жителей к единству в непростое для страны время, сообщили в пресс-службе регионального правительства.



«Тяжелые времена всегда объединяли наш народ, – сказал Парфенчиков. – Мы должны быть вместе, чтобы говорить друг другу слова поддержки о том, что нам выдалось счастье родиться в великой стране. Сегодня мы говорим слова благодарности старшим поколениям, которые создавали наш город Петрозаводск. Все периоды нашей истории не разделимы: это времена Петра, Суворова, наша героическая современность. Мы преклоняемся перед теми, кто возрождал наш город после войны. Мы благодарим врачей, учителей, рабочих, которые продолжают созидать, строить и украшать наш город. Слова поддержки – нашим землякам, которые стоят на боевых позициях, где бы они ни воевали. Наши ребята, принявшие присягу, выполняют свой долг. Мы едины, мы вместе с Россией, с армией, с президентом. По-другому не может быть, поэтому мы непобедимы».



Напомним, 24 июня Петрозаводск отмечает 320-летие со дня основания.