В Госдуму внесен законопроект, ужесточающий санкции для диверсантов

Законопроект, направленный на предотвращение диверсионной деятельности, защиту интересов страны и повышение её безопасности, внесен большинством депутатов на заседании Госдумы 20 октября.
Как рассказал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, в последние годы фиксируется увеличение количества диверсионных преступлений:
— Если за период с 2019 по 2023 годы по ст. 281 УК РФ суммарно было осуждено 13 человек, то только за 2024 год — уже 48.
По его мнению, особую опасность представляет вовлечение в диверсионную деятельность подростков, которые в силу малого возраста не могут оценить последствия от своих действий. В попытках заработать лёгкие деньги или же в игровом формате, а также путём обмана и шантажа они становятся участниками преступлений.
— Мы должны сделать всё, чтобы защитить детей от этого.
Законопроектом предлагается внести ряд изменений в УК РФ в части противодействия диверсионной и террористической деятельности на территории Российской Федерации:
— за склонение несовершеннолетнего к террористической или диверсионной деятельности предусмотреть максимально жёсткое наказание в виде пожизненного лишения свободы;
— отменить сроки давности по всем преступлениям диверсионной направленности;
— ограничить право на ходатайство об условно-досрочном освобождении за их совершение;
— ввести запрет на условное осуждение за участие в диверсионном сообществе;
— установить в отношении организаторов диверсионно-террористического сообщества ответственность не только за его создание и руководство им, но и за все совершённые преступления;
— за умышленные преступления диверсионно-террористической направленности, которые несут особую опасность для общества, предусмотреть уголовную ответственность с 14 лет.
