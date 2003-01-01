В Госдуму внесен законопроект, ужесточающий санкции для диверсантов

Законопроект, направленный на предотвращение диверсионной деятельности, защиту интересов страны и повышение её безопасности, внесен большинством депутатов на заседании Госдумы 20 октября.

Как рассказал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, в последние годы фиксируется увеличение количества диверсионных преступлений:

— Если за период с 2019 по 2023 годы по ст. 281 УК РФ суммарно было осуждено 13 человек, то только за 2024 год — уже 48.

По его мнению, особую опасность представляет вовлечение в диверсионную деятельность подростков, которые в силу малого возраста не могут оценить последствия от своих действий. В попытках заработать лёгкие деньги или же в игровом формате, а также путём обмана и шантажа они становятся участниками преступлений.

— Мы должны сделать всё, чтобы защитить детей от этого.

Законопроектом предлагается внести ряд изменений в УК РФ в части противодействия диверсионной и террористической деятельности на территории Российской Федерации:

— за склонение несовершеннолетнего к террористической или диверсионной деятельности предусмотреть максимально жёсткое наказание в виде пожизненного лишения свободы;



— отменить сроки давности по всем преступлениям диверсионной направленности;



— ограничить право на ходатайство об условно-досрочном освобождении за их совершение;



— ввести запрет на условное осуждение за участие в диверсионном сообществе;



— установить в отношении организаторов диверсионно-террористического сообщества ответственность не только за его создание и руководство им, но и за все совершённые преступления;



— за умышленные преступления диверсионно-террористической направленности, которые несут особую опасность для общества, предусмотреть уголовную ответственность с 14 лет.

