«Мы еще живы»: в Карелии вышла в свет книга о бывших малолетних узниках финских концлагерей

В книгу вошли воспоминания бывших малолетних узников финских лагерей, которые были созданы в Советской Карелии в годы Великой Отечественной.

Книга «Мы еще живы» издана по проекту карельского ресурсного центра общественных организаций на средства гранта главы Карелии в 2022 году.

В книгу вошли воспоминания бывших малолетних узников финских лагерей, которые были созданы на оккупированной территории Советской Карелии в годы Великой Отечественной войны.

Автор-составитель книги Клавдия Нюппиева и сама была малолетней узницей. Многие годы она возглавляла общественную организацию «Карельский союз бывших малолетних узников фашистских концлагерей».

В центре воспоминаний трагические судьбы семей из Карелии и Ленинградской области, насильно размещенных в финских лагерях. Авторы рассказывают о жестокости оккупантов, в том числе по отношению к детям, а также о примерах взаимопомощи и поддержки соотечественников.

Официальная презентация книги впереди, пока часть тиража передали библиотекам, сообщили в пресс-службе правительства республики.