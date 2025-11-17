РЕКЛАМА
Новости

Дорожники привели в порядок верхнюю парковку трассы «Фонтаны»

18:01

В аэропорту Пулково могут начать тестировать беспилотную технику

17:43

Мужчина разбился насмерть при падении из окна высотного дома в Петрозаводске

17:33

Две карельские школы отмечены знаками качества

17:19

Снег, северный ветер и до -18°С обещают в Карелии 19 ноября

17:06

Росреестр предложил штрафовать владельцев земельных участков по данным с дронов и из космоса

16:32

72-летняя женщина попала под колёса автомобиля на Ключевой

16:24

Карельская лыжница взяла «золото» на гонке в Хакасии

16:19

«Мы готовы помочь КЭО»: мэр Петрозаводска рассказала о вывозе мусора в городе

16:15

Житель Петрозаводска, повторно судимый за вождение в пьяном виде, сам попросил отправить его в колонию

16:01

Т2 расширила список интернет-сервисов, доступных в зоне ограничений

15:55

«Ответила правдиво»: ветераны СВО задали острые вопросы Валентине Пивненко

15:45

Более 300 абонентов подключили к природному газу в Карелии в этом году

15:31

Замыкание проводки произошло в многоквартирном доме в Пудожском районе

15:16

Верховный суд РФ разъяснил,что неверный адрес в базе данных не освобождает от уплаты штрафов с камер

15:04

Три человека погибли в страшной аварии с бензовозом на трассе в Карелии

14:53

В РЖД представили новый плацкарт с более широкими и длинными полками

14:48

Человек пострадал при съезде в кювет в Костомукшском районе

14:20

Скандальным мостом в Сортавальском округе занялся Следком России

14:01

МЧС Карелии предупреждает о гололеде и рекомендует правила безопасности для пещеходов и водителей

13:46

Карельские тайбоксеры прибыли в Грецию для участия в чемпионате Европы по муайтай

13:32

Один человек погиб и один пострадал при столкновении фуры и бензовоза в Приладожье

13:29

Объявленного в федеральный розыск мужчину задержали на вокзале в Петрозаводске

13:16

У чугуноплавильного завода петровской эпохи появился новый собственник

13:02

17-летний подросток пропал в Петрозаводске

12:47

В Карелии собирают средства на новогоднюю елку

12:32

Юный житель Карелии украл ружье из квартиры знакомого

12:07

В Карелии ветераны СВО получили первые комплекты адаптивной одежды

12:03

Автобус съехал в кювет на севере Карелии — есть пострадавшие

11:53

Актер из сериалов «Лихие» и «Ищейка» умер в 45 лет

11:33

В Минздраве Карелии напомнили о важности прохождения диспансеризации

11:18

Два легковых автомобиля съехали в кювет на трассах в Карелии

11:11

Сборщик ягод показал, как собирает бруснику в Карелии в середине ноября

10:45

Автобусы № 21 и № 22 в Петрозаводске возвращаются на прежние маршруты

10:37

В Сегеже простятся в погибшим на СВО Вадимом Доника

10:13

На пожаре в частном доме в Костомукше погибла кошка

09:59

Житель Карелии по совету мошенников оставил под деревом пакет с 2 млн рублей

09:35

Прямой автобусный рейс свяжет Петрозаводск и Москву

08:59

В карельском селе Святозеро два дня подряд горели бани

08:39

Минобрнауки: с 2027 года срок обучения в вузе будет зависеть от специальности

08:21

Жертве мошенников в Приладожье вернут накопления

08:03

В Карелии утвердили величину прожиточного минимума на 2026 год

07:42

Более 700 дополнительных рейсов запустит РЖД в новогодние праздники

07:21

Госдума рассмотрит два проекта о соцгарантиях матерям-героиням

07:01

Скользкая дорога подвела водителя в Пудожском районе

06:39

На Соловках построят современный спорткомплекс

00:10

Сотрудники Перинатального центра сняли видео ко Дню недоношенных детей

23:02

В Петрозаводске задержали несовершеннолетнего «закладочника» из Медвежьегорска

22:42

«Терпим обидное поражение»: «Карелия-Динамо» проиграла на выезде одному из лидеров в своем дивизионе

22:22

Важные новости 17

22:20

Компания Hyundai делает шаги для возвращения на российский рынок

21:53

Написанную карельским заключенным икону отправят на всероссийский конкурс

21:34

Артисты театров Петербурга приедут с интерактивным спектаклем «Конёк-Горбунок» в Петрозаводск

20:55

Руководитель Рособрнадзора призвал родителей не пугать детей работой дворником

20:32

Более 300 спортсменок со всей России выступили на Кубке Карелии по художественной гимнастике

20:02

Экс-мэру Петрозаводска Владимиру Любарскому продлили арест на три месяца по делу о взятках

19:32

Путин подписал закон об ответственности за склонение детей к терроризму

19:01

Стали известны сроки завершения работ по благоустройству парка на Птицефабрике

18:34

На НТВ покажут сюжет о скандальном сортавальском мосте

18:16

В Карелии снова выросла заболеваемость ОРВИ

18:02

Глава Карелии открыл учебные сборы добровольных народных дружин в Лахденпохском округе

17:30

В Карелии теперь можно пожаловаться на вывоз мусора человеку, а не роботу

17:22

Строительство второго дома ЖК «Флотилия» с шикарными видами на Онежское озеро завершается в Петрозаводске

17:17

Морозы до -17°С придут в Карелию 18 ноября

17:08

Пловец из Петрозаводска завоевал золото на Кубке Невы в Санкт-Петербурге

16:52

В четырех столовых Петрозаводска и Прионежья выявили множество нарушений

16:36

«Единица» и «тройка» временно изменят свои маршруты

16:28

Как рождался «карельский Большой»: лекция об истории Музыкального театра пройдет в Национальном архиве

16:23

Telegram предложил пользователям в России альтернативные способы защиты аккаунта

16:02

«Они искажают природный ландшафт» : сотрудники парка «Воттоваара» пожаловались на многочисленные новодельные сейды

15:41

На берегу озера в Карелии построят фитнес-комплекс за 20 миллионов рублей

15:28

Библиотека православной литературы открылась в Лахденпохье

15:16

Кижский погост воссоздали в Minecraft в рамках международного проекта

15:05

Несмотря на кризис «Карельского окатыша»: собрали главное о бюджете Карелии на три года

14:55

Метеорный поток Леониды можно будет наблюдать в небе над Россией

14:47

Жителя Карелии задержали за незаконную рыбалку

14:31

IT-компании в России обяжут выделять деньги вузам под угрозой лишения льгот и брони от военной службы

14:19

Сборная Карелии по баскетболу завоевала серебро на первенстве России U18

14:02

Аварийные дома сносят на Кукковке

13:48

В Карелии для охраны лесов начали использовать 42 отечественных беспилотника

13:32

Эвакуатор высек искры при столкновении с легковым автомобилем в Петрозаводске

13:12

Сергей Безруков рассказал о военных артефактах, найденных в Карелии во время съёмок триллера «Август»

12:46

Бездомный петрозаводчанин украл из магазина зимнюю куртку стоимостью 45 тысяч рублей

12:32

Супруги Гильди из Кондопоги отметили серебряную свадьбу

12:16

AI-помощник от СберЗдоровья поможет пациентам с артериальной гипертензией в Мурманской области

12:11

Карелия оказалась в конце рейтинга здорового образа жизни

12:01

Метеоролог предупредил о рекордных морозах и снегопадах в России в декабре 2025 года

11:55

Семерых пьяных водителей отстранили от управления автомобилями в Петрозаводске

11:19

Жителю Петрозаводска вместо товара для здоровья с OZON пришла груда камней в коробке

11:02

Соревнования по скоростной сборке кубика Рубика пройдут в Петрозаводске

10:46

Финляндия проводит военные учения рядом с границей с Россией

10:31

В Петрозаводске вынесен приговор директору автошколы Жанне Беляевой

10:19

Количество премиальных автомобилей в Карелии выросло более чем на 50 процентов

10:05

В Карельской деревне горел дом бизнесмена Евгения Михеева

09:47

Петрозаводчанин ударил свою девушку стеклянной бутылкой по лицу

09:31

Новую амбулаторию строят в Пудожском районе Карелии

08:59

На дорогах Карелии с начала года погибли 57 человек

08:41

Правительство предложило резко увеличить штрафы за экономические преступления

08:20

В Карелии может появиться памятник открывателю петроглифов Александру Линевскому

08:02

Содержащие приюты для животных некоммерческие организации Карелии получат налоговую льготу

07:40

Финляндия депортировала в Россию через границу с Карелией экс-участника ЧВК «Вагнер»

07:18

Более 300 кг рыбы без документов изъяли в кинотеатре Петрозаводска

07:00

Дорожники Карелии перешли на круглосуточный режим работы из-за снегопадов

06:37

Китайский стартап заявил о создании «таблетки от старения»

00:15
«Мы готовы помочь КЭО»: мэр Петрозаводска рассказала о вывозе мусора в городе
Сегодня 16:15 Благоустройство
Поделиться

КЭО и «Автоспецтранс» будут работать в прямом диалоге, чтобы качественно убирать контейнерные площадки и вывозить мусор во всех районах Петрозаводска

фото: © ЦУР РК

Уборку мусора в Петрозаводске обсудили в прямом эфире «ЦУР объясняет». Не так давно Карельский экологический оператор полностью перешел под управление Правительства Республика Карелия. Что это значит для муниципального предприятия «Автоспецтранс», рассказала в прямом эфире Глава Петрозаводска Инна Колыхматова.

«Это дает возможность нашему муниципальному предприятию участвовать в торгах на право вывозить твердые коммунальные отходы и лучше взаимодействовать с региональным оператором по вопросам вывоза мусора. С 2026 года мы будем в прямом диалоге, нам будет проще выстроить производственный процесс. Поскольку сама система управления поменялась, Карельскому экологическому оператору нужно время, чтобы определить логистику. Сейчас наша задача построить адекватную систему вывоза мусора. Здесь мы готовы оказать помощь», — сказала Инна Колыхматова.

Муниципальное предприятие «Автоспецтранс» постепенно расширяет зону обслуживания. Инна Колыхматова сообщила, что с января 2026 года «Автоспецтранс» будет вывозить мусор из Центра Петрозаводска, а также продолжит работу в других районах города: Перевалка, Древлянка, Сулажгора Пятый поселок и СКЗ останутся под контролем «Автоспецтранса».

«Мы намерены продолжать укреплять наше предприятие для того, чтобы дальше расширять зону обслуживания в городе. Сейчас мы закупаем новую спецтехнику, чтобы в 2026 году помимо этих шести районов, подхватить еще другие районы города и помочь Карельскому экологическому оператору качественно убирать контейнерные площадки и вывозить мусор», — отметила мэр города.

На эфире также обсудили утилизацию покрышек и другие вопросы, которые задают петрозаводчане по теме вывоза мусора в соцсетях. Напомним, что вопросы по обращению с ТКО принимаются по телефонам КЭО: 8 (8142) 79-82-86; 8 (8142) 28-28-14 с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, в субботу и воскресенье с 9:00 до 17:00.

Обсудить (0) в ленту
