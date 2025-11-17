«Мы готовы помочь КЭО»: мэр Петрозаводска рассказала о вывозе мусора в городе

КЭО и «Автоспецтранс» будут работать в прямом диалоге, чтобы качественно убирать контейнерные площадки и вывозить мусор во всех районах Петрозаводска

Уборку мусора в Петрозаводске обсудили в прямом эфире «ЦУР объясняет». Не так давно Карельский экологический оператор полностью перешел под управление Правительства Республика Карелия. Что это значит для муниципального предприятия «Автоспецтранс», рассказала в прямом эфире Глава Петрозаводска Инна Колыхматова.

«Это дает возможность нашему муниципальному предприятию участвовать в торгах на право вывозить твердые коммунальные отходы и лучше взаимодействовать с региональным оператором по вопросам вывоза мусора. С 2026 года мы будем в прямом диалоге, нам будет проще выстроить производственный процесс. Поскольку сама система управления поменялась, Карельскому экологическому оператору нужно время, чтобы определить логистику. Сейчас наша задача построить адекватную систему вывоза мусора. Здесь мы готовы оказать помощь», — сказала Инна Колыхматова.

Муниципальное предприятие «Автоспецтранс» постепенно расширяет зону обслуживания. Инна Колыхматова сообщила, что с января 2026 года «Автоспецтранс» будет вывозить мусор из Центра Петрозаводска, а также продолжит работу в других районах города: Перевалка, Древлянка, Сулажгора Пятый поселок и СКЗ останутся под контролем «Автоспецтранса».

«Мы намерены продолжать укреплять наше предприятие для того, чтобы дальше расширять зону обслуживания в городе. Сейчас мы закупаем новую спецтехнику, чтобы в 2026 году помимо этих шести районов, подхватить еще другие районы города и помочь Карельскому экологическому оператору качественно убирать контейнерные площадки и вывозить мусор», — отметила мэр города.

На эфире также обсудили утилизацию покрышек и другие вопросы, которые задают петрозаводчане по теме вывоза мусора в соцсетях. Напомним, что вопросы по обращению с ТКО принимаются по телефонам КЭО: 8 (8142) 79-82-86; 8 (8142) 28-28-14 с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, в субботу и воскресенье с 9:00 до 17:00.