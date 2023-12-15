«Мы как на пороховой бочке!» — жители Петрозаводска опасаются замыкания и пожара

Жители Первомайского района в Петрозаводске сфотографировали опасные провода в доме.

Фотографии, сделанные жильцами деревянного дома, появились в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

Вот уже месяц управляющая компания «Жилой Дом +» никак не реагирует на заявку по улице Краснодонцев, 58, сообщили жильцы дома.

«У нас деревянный двухэтажный дом, электриками данной компании при последнем их визите была создана пожароопасная ситуация», — рассказали горожане.

По словам жителей, электрики подсоединили в общем рубильнике все провода к одному, причем сгоревшему.

«Теперь мы как на пороховой бочке уже месяц!» — написали авторы публикации.

«По дому не хватает электричества, лампочки слабо горят, микроволновка не греет! В любой момент может произойти замыкание и соответственно возгорание! У нас в доме — дети, старики! Потом спрашивается — откуда пожары!» — добавили в сети.