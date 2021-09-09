Как жители карельского села Ведлозеро стали заниматься раздельным сбором бытовых отходов.

«Я здесь родилась, выросла, всю жизнь прожила в родном селе, и хочу, чтобы в нем было меньше мусора, – рассказывает пенсионерка из Ведлозера Надежда Зайцева, с которой мы встретились в бывшем лимонадном цехе, куда местные жители относят бытовые отходы, попадающие в категорию вторичного сырья. В старинном карельском селе нет ни мусороперерабатывающего завода, ни даже предприятия по сортировке собранных отходов, и весь раздельный сбор мусора держится на плечах нескольких местных активистов.

По словам Надежды Ивановны, к раздельному сбору бытовых отходов ее подтолкнул прошлогодний рейс «Эко-такси». Перед началом зимы по деревням и поселкам Пряжинского национального района проезжал фургон из Петрозаводска, который вывозил на переработку макулатуру, стекло, металл и некоторые виды пластика, и сельские активисты из Ведлозера задумались над тем, чтобы собирать вторсырье даже после отъезда «Эко-такси».

«Я повесила на стене заброшенного здания три мешка из-под картофеля и подписала «Пластик», «Металл», «Стекло». Думаю, сама начну кидать, глядишь – и народ потянется, – вспоминает Надежда Зайцева. – Но повесить-то я повесила, а мешки стали наполняться...

Наша задача – это просветить население, объяснить ему, зачем нужен раздельный сбор мусора, и как его нужно сортировать и прессовать, чтобы не везти на переработку воздух, потому что сейчас люди просто приносят отходы в пакетах, и наши женщины их по доброй воле сортируют. Пока, конечно, бизнеса тут никакого нет, который бы заинтересовал кого-то из местных жителей со своим транспортом, но мы надеемся на благородные поступки ведлозерских мужиков».

Подробнее читайте в нашем репортаже из Ведлозеро.