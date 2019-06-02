Жители Кинермы, протестуя против съемок фильма студии Михалкова в деревне, завесили фасады домов брезентом и тряпьем.

Карелы из деревни Кинерма продолжают протестовать против съемок кинофильма о подвиге пожарных "Огонь". Когда они увидели, что кинематографисты не только не отказались от своих планов, но и стали машинами завозить на поле сено для создания на съемочной площадке деревенского антуража, завесили фасады своих домов брезентом и тряпьем, на котором написали "Firewood", что по-английски означает "Дрова". Как пояснила "Столице на Онего" одна из инициаторов деревенского протеста Ольга Гоккоева, местные жители против того, чтобы историческое карельское поселение превращалось в декорации для киносъемок.

"Мы – не Голливуд, это – живая карельская деревня! – подчеркнула Гоккоева. – Мне интересно, если бы мы создали в Кинерме свою кинокомпанию, мы бы так же могли бесцеремонно приезжать, куда хотим, и устраивать съемки? Например, к режиссеру Никите Михалкову в Николину Гору. Конечно, мы попытались обыграть в своем протесте название Голливуд и слово "firewood", но ведь, по сути, мы и есть "дрова" для кинематографистов, и тут возникают два вопроса – есть у нас чувство собственного достоинства и считаем ли по-настоящему мы Кинерму нашим культурным наследием, достойным сохранения и уважительного к нему отношения?"

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