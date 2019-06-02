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Новости. Общество
16:27, 02 Июня 2019
фото: Валерий Поташов

"Мы – не Голливуд, это – живая карельская деревня!"

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Жители Кинермы, протестуя против съемок фильма студии Михалкова в деревне, завесили фасады домов брезентом и тряпьем.

Карелы из деревни Кинерма продолжают протестовать против съемок кинофильма о подвиге пожарных "Огонь". Когда они увидели, что кинематографисты не только не отказались от своих планов, но и стали машинами завозить на поле сено для создания на съемочной площадке деревенского антуража, завесили фасады своих домов брезентом и тряпьем, на котором написали "Firewood", что по-английски означает "Дрова". Как пояснила "Столице на Онего" одна из инициаторов деревенского протеста Ольга Гоккоева, местные жители против того, чтобы историческое карельское поселение превращалось в декорации для киносъемок.

"Мы – не Голливуд, это – живая карельская деревня! – подчеркнула Гоккоева. – Мне интересно, если бы мы создали в Кинерме свою кинокомпанию, мы бы так же могли бесцеремонно приезжать, куда хотим, и устраивать съемки? Например, к режиссеру Никите Михалкову в Николину Гору. Конечно, мы попытались обыграть в своем протесте название Голливуд и слово "firewood", но ведь, по сути, мы и есть "дрова" для кинематографистов, и тут возникают два вопроса – есть у нас чувство собственного достоинства и считаем ли по-настоящему мы Кинерму нашим культурным наследием, достойным сохранения и уважительного к нему отношения?"

Подробнее о ситуации в Кинерме читайте здесь

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Комментарии

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однозначно
2019-06-02 18:39:24
Да не болтайте ерундой. Какая живая карельская деревня ? Там что - огороды распаханы, земская школа функционирует ? Что там есть то ? А есть там полтора землекопа, одна из которых получила на халяву высшее образование в университете , но по специальности и дня не проработала. Теперь калитки печет для туристов. Государство на нее пять лет время и деньги тратило, чтобы она калитки пекла ? Ишь, пристроились, малые народности. Вечно обиженные
Гость
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