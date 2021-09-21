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«Мы не поверили!» – в библиотеке Петрозаводска открылась выставка картин Бадри Топурия

Новости. Общество
13:38, 29 Сентября 2021
фото: кадр из видео © Лида Панасюк

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В петрозаводской библиотеке имени Клюева неожиданно открылась персональная выставка Бадри Топурия.

То, что мастер, чьи работы хранятся в российских и зарубежных музеях, принял предложение библиотеки выставиться в их скромном читальном зале, в учреждении считают почти чудом. На открытии выставки заведующая библиотекой Татьяна Петрова не скрывала радости.

«Мы не верили в то, что Бадри Отарович согласится: все-таки помещение не предусмотрено для того, чтобы повесить картины. Освещение, конечно, не то, картин немного (можно вместить). Но, вы знаете, он сразу же согласился. И еще сам все монтировал, помогал нам. Спасибо вам, Бадри Отарович!» — сказала Татьяна Петрова.

До официального открытия, добавила Татьяна Петрова, выставку посетили уже около 200 человек. Люди звонят в библиотеку, интересуются, сколько она будет работать, боятся пропустить. Все-таки не каждый день выпадает возможность посмотреть картины художника такого уровня, не выезжая за пределы своего микрорайона (библиотека имени Клюева находится на Кукковке).

Всего экспонируется 10 работ.

Какие это работы и как сам Бадри Топурия комментирует выставку в библиотеке, читайте в тексте Лидии Панасюк «Женщину надо уметь красиво нарисовать, это очень трудно».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
David.
2021-09-29 13:58:47
Славный человек Бадри!
Козьма
2021-09-29 14:11:53
David., и сын у негот хорший , Отари .
Гриша
2021-09-29 13:49:38
Сколько пафоса ради местечкового рисовальщика
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