"Мы не смотрим на перспективу"

Член Совета уполномоченных VIII съезда карелов Наталья Антонова прокомментировала планы администрации Пряжинского национального района Карелии по закрытию школы-сада в карельской деревне Савиново и селе Крошнозере.

Накануне 8 марта жители села Крошнозеро и деревни Савиново Пряжинского национального района, которые считаются в Карелии местами компактного проживания карелов, направили открытые обращения главе республики Артуру Парфенчикову, уполномоченному по правам ребенка в России Анне Кузнецовой и министру просвещения страны Ольге Васильевой с просьбой сохранить образовательные учреждения в этих населенных пунктах. Родители учащихся и педагоги сельских школ выступили против планов районной администрации по их закрытию.

"Школа-сад – это образовательное учреждение, расположенное в месте компактного проживания карелов, на протяжении многих лет она является центром жизни в деревне. На Восьмом съезде карельского народа, который прошел в Карелии в 2016 году, особо подчеркивалась необходимость сохранения таких образовательных учреждений, – напомнили республиканским и федеральным властям жители Савиново. – Закрытие школы приведет к исчезновению деревни. Нужно сохранять наше учреждение и как для образования, и как инфраструктуру села! Чтобы жизнь теплилась, чтобы люди знали, куда могли прийти получить государственную услугу. Ведь даже в Конституции черным по белому написано о праве на человеческое достоинство!".

Конфликт в Пряжинском национальном районе прокомментировала член Совета уполномоченных VIII съезда карелов Наталья Антонова:

– Деревня Савиново своеобразна даже для Ведлозерского сельского поселения, – отметила Антонова. – Я сама заканчивала Ведлозерскую школу и помню, что ребята из Савиново по сравнению с теми, кто учился в ней из соседних деревень Кинелахта, Койвусельга, Юргелица и Кутчезеро, были самыми, если можно так выразиться, "карелистыми". Если мы в общении друг с другом перешли на русский язык, то школьники из Савиново между собой говорили по-карельски. Жители этой деревни живут довольно автономно, и у них даже есть свой диалект.

Я не скажу, что в селе Крошнозеро или других карельских селах сейчас по-карельски не говорят. Говорят! Но республика не хочет видеть это в приоритете. Слишком короткими шагами мы меряем социально-экономические факторы устойчивого развития региона. Мы не смотрим на перспективу, у нас полный хаос в управлении, в распределении полномочий и во взаимоотношениях между федеральным центром и регионами.

Все наши проблемы от жесткой вертикали власти и неравномерного распределения средств внутри страны. Савиново пострадает, Крошнозеро пострадает, через какое-то время пострадает и Ведлозеро, где только усилиями родительского сообщества удалось отстоять в школе десятый и одиннадцатый классы…

Подробнее о ситуации с закрытием образовательных учреждений в национальном районе читайте в статье Валерия Поташова.