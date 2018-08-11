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Новости. Общество
08:30, 11 Августа 2018
фото: Илья Тимин

"Мы не сможем оживить то, что умерло". Эксперты изучат возможность воссоздания сгоревшей Успенской церкви

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На следующей неделе в Кондопогу приедут специалисты для обследования фрагментов уничтоженной огнем Успенской церкви в Карелии.

Пресс-служба правительства Карелии сообщает о том, что представители власти и Русской Православной Церкви сходятся во мнении о необходимости восстановить пострадавший от пожара храм.

На следующей неделе в Кондопогу приедут реставраторы и специалисты в области деревянного зодчества. Они оценят возможность применения уцелевших конструкций при реставрации церкви. Насколько возможно использование этих материалов, будет зависеть от того, на какую глубину прогорел диаметр бревна, информируют в региональном правительстве.

"В первую очередь, после того, как остынут оставшиеся от сгоревшей церкви материалы, на место пожара приедут специалисты, чтобы оценить их пригодность на предмет реставрации. Все это будет разбираться и складываться на консервацию, на сохранение", − сообщила председатель Управления по охране объектов культурного наследия республики Юлия Алипова.

Предполагается, что сотрудники управления проанализируют весь объем проектно-сметной документации за предыдущие годы для того, чтобы спланировать начало восстановительных работ. Специалисты планируют укрыть оставшиеся конструкции, чтобы предотвратить их разрушение, а также разработать новые сметы.

"Мы не сможем оживить то, что умерло. Но мы можем по очень хорошим чертежам, которые, конечно, есть − было проведено серьезное исследование этого храма − воссоздать церковь. Воссоздание будет достойным памятником того, что было, и ответным позитивным  действием. Думаю, что это надо сделать. В понедельник я встречаюсь с депутатами нашего Кондопожского горсовета, которые уже обратились ко мне с этой идеей", − заявил настоятель прихода храма Рождества Богородицы города Кондопога протоиерей Лев Большаков.

10 августа в Успенской церкви произошел пожар, который полностью уничтожил памятник заонежской деревянной архитектуры.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося. В МЧС предполагают, что причиной пожара в храме мог быть поджог.

Успенская церковь была построена в 1774, на самом закате деревянного зодчества в России. Ее строительство было приурочено в память о погибших крестьянах во время Кижского восстания 1769-1771 годов.

Высота ее составляла 42 метра, что равняется высоте 12-ти этажного дома.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-08-11 10:48:48
Отличное фото. А то тамошний охранник бородач свой косяк пытался на пожарных переложить. Типа, приехали без воды, спрашивали месторасположение пожарного гидранта. Так у тебя, тупоголового охранника, в твоей дежурной будке по определению должен висеть на стене план эвакуации и местонахождение средств пожаротушения. И после того, как с вверенного тебе объекта ушли туристы, ты должен ТЩАТЕЛЬНО обследовать территорию, а не пить чай с вкуснейшими рыбниками. Не удивлюсь, что этот охранник - из бывших ментов: ленивый, безответственный, но зато с дешевыми понтами.
йошкин кот
2018-08-11 09:37:57
Дом крестьянина, здание детской поликлиники...починить не смогли/не захотели/не нашли денег и времени. а тут, однако, церковь! надо скинуться и починить. по старым планам (учись, дом на Невского, как техдокументацию надо хранить). Абсурд! Сгорело - значит, не угодно Тому.
кир
2018-08-11 09:10:16
Не надо деньги тратить. Лучше асфальт в моем дворе положите вместо командировочных затрат. А то уму непостижимо, что можно так прозябать в цифровом веке.
Кирюха непутёвый
2018-08-11 10:45:05
кир, Адрес то забыл сказать , Ровио 18 , :) писатель .
кир
2018-08-11 10:57:45
Кирюха непутёвый, лучше незаконной торговлей займись на ул. Фролова.
Гость
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