"Мы не сможем оживить то, что умерло". Эксперты изучат возможность воссоздания сгоревшей Успенской церкви

На следующей неделе в Кондопогу приедут специалисты для обследования фрагментов уничтоженной огнем Успенской церкви в Карелии.

Пресс-служба правительства Карелии сообщает о том, что представители власти и Русской Православной Церкви сходятся во мнении о необходимости восстановить пострадавший от пожара храм.

На следующей неделе в Кондопогу приедут реставраторы и специалисты в области деревянного зодчества. Они оценят возможность применения уцелевших конструкций при реставрации церкви. Насколько возможно использование этих материалов, будет зависеть от того, на какую глубину прогорел диаметр бревна, информируют в региональном правительстве.

"В первую очередь, после того, как остынут оставшиеся от сгоревшей церкви материалы, на место пожара приедут специалисты, чтобы оценить их пригодность на предмет реставрации. Все это будет разбираться и складываться на консервацию, на сохранение", − сообщила председатель Управления по охране объектов культурного наследия республики Юлия Алипова.

Предполагается, что сотрудники управления проанализируют весь объем проектно-сметной документации за предыдущие годы для того, чтобы спланировать начало восстановительных работ. Специалисты планируют укрыть оставшиеся конструкции, чтобы предотвратить их разрушение, а также разработать новые сметы.

"Мы не сможем оживить то, что умерло. Но мы можем по очень хорошим чертежам, которые, конечно, есть − было проведено серьезное исследование этого храма − воссоздать церковь. Воссоздание будет достойным памятником того, что было, и ответным позитивным действием. Думаю, что это надо сделать. В понедельник я встречаюсь с депутатами нашего Кондопожского горсовета, которые уже обратились ко мне с этой идеей", − заявил настоятель прихода храма Рождества Богородицы города Кондопога протоиерей Лев Большаков.

10 августа в Успенской церкви произошел пожар, который полностью уничтожил памятник заонежской деревянной архитектуры.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося. В МЧС предполагают, что причиной пожара в храме мог быть поджог.

Успенская церковь была построена в 1774, на самом закате деревянного зодчества в России. Ее строительство было приурочено в память о погибших крестьянах во время Кижского восстания 1769-1771 годов.

Высота ее составляла 42 метра, что равняется высоте 12-ти этажного дома.