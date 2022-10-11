«Мы не стреляем себе в ногу»: глава Минэка Карелии объяснил новые ограничения по импорту

Ограничения въезда для иностранных грузоперевозчиков, которые привозят импортные товары в Карелию, не помешали поставкам из-за границы.

Об этом в рамках проекта «Объясняет ЦУР» на телеканале «Сампо ТВ.360» сообщил министр экономического развития и промышленности Карелии Олег Ермолаев.

По его словам, грузовикам из ЕС запрещен въезд на территорию России, в том числе, через финскую границу, поэтому импортные товары на пограничных пунктах пропуска перегружают на транспорт российских автоперевозчиков.

Кроме того, для ряда товаров сделаны исключения.

«Мы не стреляем себе в ногу и делаем ряд исключений. Те товары, для которых есть сложность по перегрузке, например продукты питания, которые могут при перегрузке как-то пострадать, они исключены из этого пула ограничений. Там же кстати, и медикаменты и целый ряд других товаров», — сказал Ермолаев.

По его словам, на трех автомобильных пунктах пропуска в Карелии не возникает проблем с перевозкой импортных товаров.

«Сегодня там нет этой проблемы. Западные перевозчики с разрешенными товарами свободно пересекают границу и едут в Республику Карелия. В случае необходимости — перецепки, перегрузки. Определены специальные места на пунктах пропуска, где это можно сделать», — добавил министр.