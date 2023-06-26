«Мы не все успели, но сделали многое»: Владимир Любарский провел последние совещания в Петрозаводске

Бывший глава карельской столицы провел рабочие встречи с Инной Колыхматовой и коллективом мэрии, подведя итог деятельности.

О последних встречах в мэрии Петрозаводска рассказал Владимир Любарский — теперь уже бывший глава карельской столицы. Он встречался с Инной Колыхматовой, которая будет замещать его на посту градоначальника, и с коллективом администрации.

«Разговор был предметный. Инна Сергеевна с первых дней была рядом. Она досконально, а порой и глубже меня, погружена во все те процессы, которые мы пытались урегулировать и запустить в Петрозаводске. Понимаю все трудности, с которыми она столкнется, но у меня есть уверенность в том, что справится. Ведь вместе мы работали над новой редакцией генплана, проектами комплексного развития территорий, транспортной реформой, ремонтами и благоустройством всех наших объектов», — написал Владимир Любарский на своей странице в соцсети.

По его словам, город остается в надежных руках людей неравнодушных и болеющих всей душой за Петрозаводск, которые продолжат работу по намеченным ориентирам в тесной связке с правительством Карелии.

Бывший глава Петрозаводска уточнил, что не будет удалять страницу Вконтакте, но теперь не сможет быть всегда на связи.

«Благодарю всех, кто выразил слова поддержки, кто помогал эти 2 с небольшим года двигаться в правильном направлении, кто мотивировал и указывал на наши недостатки. Мы не все успели, но сделали многое. Еще раз повторюсь — все в наших руках», — резюмировал Владимир Любарский.