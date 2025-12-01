«Мы не вышли с первых минут биться»: «Динамо-Карелия» проиграла на выезде «Спутнику»

«Спутник» обыграл «Динамо-Карелию» в результативном матче.
«Динамо-Карелия» сыграла со «Спутником» в Альтемьевске в рамках регулярного чемпионата МХЛ. Команды представляют «серебряные» дивизионы Восточной и Западной конференций. «Спутник» находится на четвёртом месте, а «Динамо-Карелия» на 10-й, предпоследней строчке турнирной таблицы.
Хозяева льда вступили в игру почти мгновенно. К седьмой минуте первого периода счет был 2:0 в их пользу. Ислам Давлетшин оформил дубль. В конце двадцатиминутки игрок «Динамо-Карелия» Игорь Арсентьев сократил разрыв на один гол. В первую половину второго отрезка динамоцы сравняли счет: Даниэль Павловский сравнял счет: забил броском с ближней дистанции. Затем на 28-й и 29-й минутах команды обменялись заброшенными шайбами (Артур Гимадиев и Артём Петров).
Ближе к концу второго периода Андрей Миляев смог вновь вывести «Спутник» вперёд в счёте, а в финале игры Султан Абдукадыров поставил точку в матче еще одной заброшенной шайбой. Альметьевцы победили со счётом 5:3. Это шестой проигрыш подряд. Ход матча прокомментировал тренер «Динамо-Карелия» Дмитрий Крамаренко.
— Плохо начали игру. Пропустили с первой же смены. Хотя нападающие здорово пошли в давление и защитник по борту. Но выключились, получили выход «в ноль» и пропустили первый гол. Второй гол пропустили после контратаки, бросок в ближний угол. Отвратительное начало вышло. По духу, по характеру. Не выполняли задания. Вышли заряженные на 2-3 период. Имели хорошие контратаки, начали бросать по воротам. В первом периоде мало бросали. Как начали бросать по воротам — пошли голевые моменты. Переломили ход матча. Но не заслуживали мы сегодня положительного результата, потому что мы не вышли с первых минут биться. Поэтому хоккейная фортуна от нас отвернулась. Одно нашей команде надо понять, что мы когда сражаемся — получается в хоккей играть. У нас не все хотят сражаться. Приходится уговаривать, — сказал тренер.
Следующий матч «Динамо-Карелия» 6 декабря сыграет на выезде против «Сахалинских Акул». Они из их же дивизиона, стоят на строчку выше. По статистике у нашей команды 4 победы, у «акул шесть. Причем последние дваждый обыграли динамовцев на домашнем льду в Кондопоге в сентябре.