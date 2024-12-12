«Мы не забудем..!» — ордена Мужества передали семьям погибших на спецоперации жителей Карелии

Государственные награды передали семьям участников СВО в Сегежском округе.

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденом Мужества посмертно награждены наши герои: Султанов Евгений Галеевич, Давидов Владимир Альбертович и Сазонов Николай Андреевич.



Сегежане героически погибли при выполнении боевых задач на спецоперации. Высокие награды передали семьям погибших Героев, написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Сегежского округа Марина Гусева.



«Низкий поклон родителям за то, что воспитали таких мужественных и храбрых мужчин, супругам — за надежный и верный тыл», — отметила Гусева.



«Мы никогда не забудем подвиги наших земляков! Вечная память героям!» — добавила глава округа.