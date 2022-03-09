«Мы ничего не теряем»: Элиссан Шандалович прокомментировал ограничение Instagram и Facebook в России

Спикер Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович предложил быть на связи во «ВКонтакте».

«Только что Роскомнадзор ограничил Instagram в России. Ранее такие же действия были предприняты и в отношении Facebook, сообщил Элиссан Шандалович. - Уверен, мы ничего не теряем. У меня никогда не было страницы в Instagram, потому что не за чем.

Да, сейчас соцсети на пике популярности, так как это удобно для общения. У нас успешно работает российская социальная сеть «ВКонтакте», где практически у каждого депутата карельского парламента есть своя страница. А официальная группа "Законодательное Собрание Республики Карелия" набрала тысячи подписчиков. Так что, будьте с нами на связи!».