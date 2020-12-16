"Мы обязаны идти навстречу": парламент Карелии проголосовал за новые льготы бизнесу

Парламент Карелии сегодня принял законопроект, предусматривающий снижение налоговой нагрузки на бизнес, которая могла бы вырасти после прекращения действия единого налога на вмененный доход (ЕНВД).

Согласно федеральному законодательству, все субъекты бизнеса, которые применяют ЕНВД, должны перейти на другие системы налогообложения с 1 января 2021 года. По оценке Торгово-промышленной палаты и других объединений предпринимателей Карелии, это приведет к росту налоговой нагрузки на бизнес в 7 раз.

Чтобы этого не произошло, правительство Карелии предложило снизить ставки по УСН. Как сообщалось ранее, согласно законопроекту, размер ставки составит 2%, если объектом налогообложения являются доходы и 7%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. Депутаты проголосовали за этот законопроект. "Мы предлагаем такой переходный период на год, когда для предпринимателей будут существенные льготы по УСН…Мы обязаны идти навстречу предпринимателям в условиях пандемии, в условиях существенных издержек и рисков, которые несут предприниматели", - заявил депутат Леонид Лиминчук. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".