«Мы смотрим в будущее»: Охлопков рассказал о подготовке медицинских кадров в Карелии

В вопросе подготовки кадров горизонт планирования событий должен быть на десятилетия, уверен глава Минздрава республики.

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков в личном профиле рассказал о подготовке медицинских кадров в республике.

«Мы смотрим в будущее. В вопросе подготовки кадров горизонт планирования событий должен быть на десятилетия, особенно в здравоохранении, где обучение занимает чуть меньше 10 лет. Те, кто сейчас сидят за партами в школе, вполне могут потом стать нашими коллегами», — написал министр.

По его словам, профориентационную работу со школьниками и студентами проводят все медорганизации Карелии. Одна из форм — экскурсии. В этом случае ребята видят работу медиков непосредственно на месте, создается эффект присутствия и сопричастности.

Пятиклассники из Петрозаводской школы № 3 вместе с классным руководителем Яной Васильевной накануне побывали на станции скорой медицинской помощи.

Старший фельдшер скорой помощи Ольга Павловна Чайка рассказала им о том, как принимаются вызовы, какие действия нужно выполнить и какое время для этого требуется. Ребята осмотрели машину скорой помощи, готовую в любую минуту отправиться к людям, которые нуждаются в экстренной медицинской помощи, сделать все возможное для сохранения их здоровья и спасения жизни — поделился Охлопков.

Как знать… Может быть, многие из ребят выберут путь служения людям, станут высококлассными специалистами и пополнят ряды медицинских работников Карелии, в том числе на станции скорой медицинской помощи. Желаю вам, ребята, успехов! Благодарю администрацию школы и классного руководителя за стремление познакомить детей с одной из самых благородных профессий — добавил глава карельского Минздрава.