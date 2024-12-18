«Мы справимся с этой проблемой»: Леонид Лиминчук рассказал об эффективности закона о «наливайках»

Председатель профильного Комитета Заксобрания Карелии уверен, что органы местного самоуправления играют немаловажную роль в реализации закона.

Председатель Комитета по экономической и промышленной политике парламента Карелии Леонид Лиминчук рассказал, как работает закон о запрете «наливаек». В республике нормы законодательства, ограничивающие их работу в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, вступили в силу с 1 сентября 2024 года.

По его словам, Минпромторг Карелии грамотно отрабатывает все запросы, которые поступают. Также работает горячая линия: каждый житель может направить жалобу или предложение по той или иной «наливайке» по телефону: (8142) 445-727 (доб. 221, 223).

Вся информация обобщается, суммируется и направляется в органы МВД для процессуальных действий, подчеркнул депутат. Парламентарий отметил, что работа небыстрая, поскольку существуют ограничения по мероприятиям контрольного характера, есть мораторий на проверки предпринимателей.

Депутат Заксобрания Карелии Леонид Лиминчук рассказал об эффективности закона о «наливайках». В Карелии нормы законодательства, ограничивающие их работу в многоквартирных домах, вступили в силу с 1 сентября 2024 года.

По объему жалоб, полученных на сегодняшний день, лидируют Петрозаводск, Сортавала и Сегежа. Подавляющее количество жалоб — из Петрозаводска, отметил Лиминчук.

«Очень приятно, что администрация Петрозаводска реагирует на эту проблему и свою публичную позицию высказала, — добавил депутат. Инна Колыхматова заявила о том, что с этим злом Петрозаводск будет бороться».

Органы местного самоуправления, конечно же, не случайные участники в этом процессе. От того, насколько ярко и публично тот или иной глава заявит о своей позиции, будет зависеть и результат системных действий всех ветвей власти — уверен парламентарий.

Часть людей, которые занимаются этим бизнесом, не выполняют требования законодательства. Люди жалуются на такие «наливайки». Мы получаем эту информацию и видим, что прямо повлиять оперативно на такие формы хозяйствующих субъектов мы не можем, но при этом мы видим свою цель сейчас в последовательности и методичности наших усилий, которые направлены на то, чтобы защитить жителей многоквартирных домов от этого зла, и мы справимся с этой проблемой — поделился Леонид Лиминчук.

Парламентарий подчеркнул, что санкции за нарушение законодательства очень серьезные: для должных лиц штраф — от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических — от 100 до 300 тысяч рублей.

Хочу поблагодарить всех жителей, которые оказались неравнодушными и прислали жалобы. Мы видим, что часть «наливаек» после обращений закрылись. И это как раз тот положительный эффект немедленного прямого действия, который нас радует — добавил Леонид Лиминчук.