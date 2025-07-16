«Мы в отчаянии»: родители пострадавшего от удара током подростка просят найти виновного в трагедии

Родители подростка, пострадавшего от удара током в Петрозаводске, просят найти виновных в трагедии.

С момента несчастного случая прошел уже месяц. Напомним, 23 июня подростка ударило током вблизи трансформаторной будки. Она находится рядом с заброшенными зданиями бывшего комбината благоустройств на Лососинском шоссе. Расследование инцидента все еще продолжается. До сих пор непонятно, кому принадлежит строение, где находится опасное оборудование. По крайней мере, официальной информации на этот счет получить нам не удалось. Рассказываем, что выяснили в ходе самостоятельных поисков.

Мама 14-летнего подростка, который получил два удара электротоком на территории бывшего комбината благоустройств на Лососинском шоссе, в соцсетях рассказала, что они с мужем добиваются справедливости. Их 14-летний сын серьезно пострадал, в результате ему ампутировали часть ноги. Демьяну предстоит тяжелейший путь: протезирование, реабилитация, долгие годы восстановления, а это огромные деньги, пишет мама.

— Мы хотим добиться справедливости и подать в суд на владельца этой смертельно опасной подстанции. Но абсурд ситуации в том, что за месяц Следственный комитет не может установить виновных и кто понесет за это ответственность?! Как такое возможно?! — негодует мама Демьяна.

По словам мамы, руководство компании, которая обслуживает электроподстанцию — ОРЭС — с семьей за этот месяц не связывалось: не приносило извинений, не предлагало помощи.

А помощь нужна. Необходимый сыну протез — дорогостоящий. Цена от миллиона рублей и выше в зависимости от материалов, из которых он сделан. Семья не знает, у кого требовать компенсацию, чтобы приобрести устройство, родители считают, что ее должен выплатить виновный в халатности. Уголовное дело возбуждено именно по этой статье, но расследование еще идет, кто будет отвечать за травмирование подростка, пока не ясно.

Проверка продолжается. В правоохранительных органах настаивают на такой формулировке. Подробнее читайте в статье.