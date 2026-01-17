РЕКЛАМА
«Марти Великолепный»: жизнь как пинг-понг, или трагикомедия о спортсмене-авантюристе
16 января, 18:00
Обществоведение
Туристический налог в Карелии планируется взимать и с гостевых домов
16 января, 16:42
Обществоведение
«Я просто психанула на себя»: как минута слабости принесла славу блогеру из Костомукши
15 января, 16:59
«Мы в ответе за тех, кого приручили»: в Карелии посчитают зимующих уток
Сегодня 16:32
В Карелии, как и по всей России, стартовала акция по подсчету зимующих уток «Серая шейка».

фото: © Мария Дмитриева / КарНЦ РАН

В эти выходные любители природы вышли в парки с блокнотами и ручками, чтобы посчитать, а главное зафиксировать количество уток на прудах, реках и озерах. Началась ежегодная акция по подсчету зимующих птиц. По ее результатам специалисты оценивают, как меняется численность и поведение перелетных птиц, остающихся на зимовку в населенных пунктах.

В парк 50-летия Пионерской организации в Петрозаводске вышел координатор акции, инженер-исследователь Института биологии КарНЦ РАН Андрей Толстогузов. Он отвечал на вопросы участников акции, прокомментировал ее важность и специально для «Столицы на Онего».

— Первые утки у нас начали оставаться где-то с конца 70-х годов, но это были нерегулярные случаи, то есть один год оставались, в другой — нет. Это в основном зависело от характера зимы. Соответственно, если зима мягче, то утки оставались. Потом в другие зимы, при больших морозах, они улетали в большей степени. А потом, так как зима у нас становилась все мягче, оставались незамерзающие участки водоемов, особенно в парках, где часто у нас отдыхает население и может, соответственно, подкормить уток, они привыкли к тому, что их кормят, и поэтому стали оставаться в большей степени, — рассказал ученый.

Он проводит мониторинг с 2017 года. Если тогда городская зимующая группировка уток насчитывала порядка 1200-1500 особей, то сейчас исследования показывают, что она увеличилась практически до 2000 птиц. И одна из причин — человеческий фактор, мы сами приручили птиц. 

— По январю еще точных данных нет, но в декабре численность уток побила рекорд — зафиксировано 1978 особей, — отметил Андрей Толстогузов.

— Это второй год самый теплый с тех пор, как ведутся погодные наблюдения (от ред. за всю постиндустриальную историю человечества). Поэтому я думаю, что можно предположить, что помимо человеческого фактора, влияет и климатический на то, что утки не улетают, — добавила председаль Карельского республиканского Совета Всероссийского общества охраны природы Людмила Морозова.

По словам экспертов, утки зимой перемещаются, ищут те участки реки, где еще не замерзла вода, но в некоторых редких случаях они остаются на том участке, где были, просто чуть смещаются к пешеходным тропинкам, детским площадкам. и важно помогать птицам — кормить их. Особенно в морозные зимы.

— Один раз был такой случай, не помню точно в каком году, наверное, это было в 1996-м или в 1995-м. Была очень холодная зима, и речка Лососинка у Онежского тракторного завода замерзла почти полностью. Мы позвонили в МЧС, спросили, что нам делать, ведь у уток буквально осталось какое-то маленькое пространство. Они к нам приехали во всей своей одежде, буквально с такими высокими сапогами с кошками. Они приехали на речку и пробили полынью для уток. Температура не так страшна, если доступно питание, — рассказала Людмила Морозова.

Акция по подсчету птиц продолжится до конца января. Организаторы приглашают к участию семьи с детьми. Это и прогулка, и урок бережного отношения к природе.

— Я буду принимать данные от населения до 31 января включительно. И очень хотелось бы получить данные по районам, потому что все-таки в Петрозаводске участников, может, не так много, как хотелось бы, но они есть. Олонец участвует в последние годы активно, некоторые данные поступают из Медвежьегорска и Костомукши, но по большинству населенных пунктов данных не хватает. Поэтому выходите, гуляйте по своим населенным пунктам, находите время для того, чтобы посчитать уток, если они есть на ваших водоемах, — говорит Андрей Толстогузов.

Для того, чтобы стать участником акции, необходимо прийти в период с 17 по 31 января в место скопления водоплавающих птиц и зафиксировать по возможности следующие данные:

1) дату, время и место наблюдений (субъект федерации, административный район, в каком населённом пункте находится водоём или какой населённый пункт ближайший к водоёму);
2) название водоёма или группы водоёмов;
3) маршрут: начальный пункт — конечный пункт;
4) погоду в день учёта и её основные изменения, мешала ли погода учёту;
5) площадь водоема или длина и ширина участка реки;
6) ледовую обстановку (открытая вода, вода с участками льда, полыньи во льду и т. п.);
8) число и размещение птиц различных видов, самцов и самок;
9) поведение птиц, их отношение к человеку;
10) дополнительную информацию (при наличии);
11) ФИО наблюдателя, электронный адрес или телефон.

Материалы необходимо направить координатору акции Андрею Толстогузову по адресу или в личные сообщения группы «ВКонтакте». Добавим, что к акции присоединился и Водлозерский парк.

