«Мы вышли не сражаться, а прятаться»: тренер «Динамо-Карелия» прокомментировал итоги игры с соперниками из Санкт-Петербурга

«Динамо-Карелия» уступила на домашнем льду соперникам из Санкт-Петербурга
Сегодня, 29 октября, «Динамо-Карелия» встретилась на домашнем льду с «Динамо» (Санкт-Петербург). Напомним, соперники играют в «Золотом» дивизионе, в данный момент в турнирной таблице они занимает последнюю строчку. Карельская команда в своем — серебряном — дивизионе на предпоследнем месте.
Если прошлых две игры карельские спортсмены лидировали, то сегодня вновь проигрыш. Матч завершился со счетом 3-7 в пользу соперников. Заброшенными шайбами в составе нашей команды отметились Роман Фысына, Фёдор Кузьмин и Егор Марининов.
Игру прокомментировал тренер команды Дмитрий Крамаренко. Напомним карельский клуб он возглавил 26 сентября. Он сменил на посту Игоря Велькера, который работал в Кондопоге на протяжении двух сезонов. О сегодняшней игре он сказал максимально честно, что ждал большего.
— Вышли как будто кто-то чего-то ждал. И те ждали, и мы ждали. У нас вроде получалось, соперник позволял. Но мы испугались. Мы испугались самих себя, что мы можем. Но в итоге не смогли. Мы вышли сегодня не сражаться, а прятаться. Два периода. И это превратилось в шок. В третьем периоде у нас была масса возможностей. Мы могли вернуться в игру. Это практически получилось. И мы сократили отставание, но гол не засчитали. Так не должно быть. Должно быть все по-другому. Молодые ребята, которые должны бить копытом, а ты их должен сдерживать. А приходится их уговаривать, убеждать, кричать. Без крика мы пока не едем. Это удручает, что нам двух побед хватило для полного счастья и что мы не захотели после хороших игр вырасти и шагнуть на новый уровень, — подытожил Дмитрий Крамаренко.
Следующий матч будет тоже дома. 1 ноября «Динамо-Карелия» сыграет против команды «Академия СКА». Она из серебряного дивизиона, занимает третью строчку в турнирной таблицеНачало в 19:00.
Напомним, встреча прошла в рамках Чемпионата МХЛ. Лига объединяет молодых хоккеистов в возрасте от 16 до 20 лет. Команды Молодежной хоккейной лиги поделены на две конференции по географическому принципу. В конференции «Запад» играют 19 команд, в конференции «Восток» — 18, которые разделены на два дивизиона «Золотой» и «Серебряный». «Динамо-Карелия» в серебряном дивизионе конференции «Запад». В регулярном чемпионате внутри своей конференции команды играют друг с другом по круговой системе (по четыре матча с командами своего дивизиона и по два − с остальными). В плей-офф выходят восемь команд из каждой конференции.