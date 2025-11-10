«Мы выступили достойно и получили бесценный опыт»: танцоры из Карелии стали финалистами чемпионата мира в Южной Корее

Коллектив из Петрозаводска впервые выступил на международной арене и достойно представил регион.
Танцевальная школа «Dragon Space» из Карелии сообщила «Столице на Онего», что впервые приняла участие в чемпионате мира AGC World 2025, который проходил в Южной Корее. Несмотря на то, что команде не удалось завоевать призовые места, коллектив успешно прошел отбор и вошел в число финалистов престижных международных соревнований.
— Для меня честь представлять наш регион. Мы выступили достойно и получили бесценный опыт.
Выступление карельских танцоров стало частью масштабного события, где собрались участники из Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Японии, Тайваня, Мексики, Филиппин, Индонезии, Монголии, Беларуси и России. Карельские спортсмены открывали чемпионат и, справившись с волнением, достойно представили свой город и республику.
— Поездка — отдельная маленькая жизнь, которую я запомню навсегда. Огромная благодарность родителям и тренерам.
Как отметили в школе, «агрессивный» хип-хоп в исполнении коллектива оказался не совсем привычным для корейских судей, однако участие в чемпионате принесло бесценный опыт и яркие впечатления.
— Это были необычные соревнования. Мы участвовали и наблюдали за танцорами из разных стран. После соревнований у нас была прогулка по Сеулу, которая оставила невероятные впечатления»
В танцевальной школе уверены, что это только начало большого пути, и будущие победы на мировых чемпионатах еще впереди.
Напомним, танцоры из Карелии завоевали призовые места на Russian Open Championship в Москве.