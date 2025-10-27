«Мы ждали их больше 30 лет»: известный оркестр из Москвы выступит на сцене Карельской филармонии

Петрозаводчан приглашают посетить закрытие фестиваля «Северная лира», на котором выступит именитый столичный оркестр.

30 октября на сцене Карельской филармонии пройдёт закрытие ХХХVII Международного фестиваля камерного искусства «Осенняя лира» (6+), на котором выступит Московский оркестр «Musica viva». Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

— Мы ждали их больше 30 лет! За свою историю оркестр «Musica viva» стал постоянным участником множества международных фестивалей, среди которых знаменитый La folle journee («Безумные дни») во французском городе Нанте. (…). Отметим также, что 1 января 2025 года в отечественный кинопрокат вышел приключенческий сказочный фильм «Финист. Первый богатырь», который за первые девять дней проката собрал более двух миллиардов рублей. Музыку к картине записал оркестр «Musica viva», — описали там регалии творческого коллектива.

В программе концерта — сочинения Моцарта, Баха и Мясковского. Билеты на мероприяте можно приобрети уже сейчас на сайте.