«Мы жили в СССР, никто ничего не контролировал»: глава Союза архитекторов Карелии о роли общественности

Председатель Союза архитекторов Карелии Евгений Фролов ответил на вопрос, нужен ли общественный контроль при реставрации объектов культурного наследия.

Свою позицию он высказал в интервью «Столице на Онего» о планируемой приватизации исторических зданий на проспекте Ленина.

По мнению Фролова, надо доверять профессионалам соответствующих ведомств в области охраны объектов культурного наследия.

«Скажите, пожалуйста, а для чего вообще общественности контролировать? — говорит Евгений Фролов. - Мы жили в СССР, никто ничего не контролировал, страна развивалась, все строилось, строилось очень грамотно, все было в порядке. А последние два-три десятка лет решили, что надо контролировать. Я этого никогда не понимал. Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Если власть решила продать, значит, должен быть контроль со стороны власти, со стороны соответствующих органов… Порой общаясь с людьми, они говорят, мол, нам не безразлично, в каком городе живем. Так ведь тем, кто создает этот город, тем же архитекторам, строителям, тоже не безразлично! Архитекторы в первую очередь хотят, что бы наш город был красивым, благоустроенным и грамотно развивающимся».

Подробнее на эту тему читайте в статье «Не музейные ценности».