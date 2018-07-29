В Петрозаводске семья, потерявшая жилье после пожара, "переехала" в общежитие на Перевалке.

По словам Веры Евгеньевны, в ночь на 17 марта, когда произошел пожар, городские власти предоставили им комнату в маневренном фонде, на улице Архипова, 20.

"Нам выдали четыре раскладушки, две подушки, еще долго извинялись, что на всех не хватает, одеяла и постельное белье на четверых, - рассказала Вера Евгеньевна. - Еще дали два продуктовых пакета и пять тысяч рублей на всех. Мы потом через месяц, как и просили, все вернули – и раскладушки, и подушки, и постельное с одеялами, так как нам было уже не нужно – два дивана, которые уцелели, перевезли из квартиры, что-то соседи дали, что-то дочке на работе. В общем, начали жить по-новому".

"Вот такую комнату нам дали… Конечно, жить здесь плохо, но вариантов у нас нет. Начинали с четырех раскладушек, которые стояли в ряд вдоль стены. Дочки с внучкой спали, а я не смогла на раскладушке – спина болит, поэтому на пол перешла. Вот тут спала, - женщина показывает на стену, где на гвозде висит вентилятор, без которого в комнате наступает смертельная духота. - Мы на следующий день после пожара, когда пошли в мэрию расписываться за продукты и 5 тысяч, попросили вторую комнату дать, но нам отказали, сказали, что возможности нет", - говорит женщина.

По словам Веры Евгеньевны, они со своей проблемой дозвонились до прямой линии с Путиным.

"Обрадовались, что сейчас все расскажем – нам помогут. А нам только сказали: ваш вопрос зарегистрирован. И смс прислали на телефон. Но там, сами понимаете, выборы, чемпионат – не до нас. Все забыто уже. Мы живем здесь и не верим, что нас когда-то переселят. Дочка Танечка с Викой вчера уехала с гражданским мужем в Питер, он там вахтовиком работает", - говорит она.

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