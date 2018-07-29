Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
12:30, 29 Июля 2018

"Мы живем здесь и не верим, что нас когда-то переселят"

По теме

Ученые назвали смертельную опасность вейпов
29.07.18 15:27
Ученые обнаружили сильнейшее природное успокоительное
29.07.18 14:30
ВИДЕО: Телешоу "Звуки всюду" ищет героев в Карелии
29.07.18 13:46
Все новости
Загрузка...

В Петрозаводске семья, потерявшая жилье после пожара, "переехала" в общежитие на Перевалке.

По словам Веры Евгеньевны, в ночь на 17 марта, когда произошел пожар, городские власти предоставили им комнату в маневренном фонде, на улице Архипова, 20.

"Нам выдали четыре раскладушки, две подушки, еще долго извинялись, что на всех не хватает, одеяла и постельное белье на четверых, - рассказала Вера Евгеньевна. - Еще дали два продуктовых пакета и пять тысяч рублей на всех. Мы потом через месяц, как и просили, все вернули – и раскладушки, и подушки, и постельное с одеялами, так как нам было уже не нужно – два дивана, которые уцелели, перевезли из квартиры, что-то соседи дали, что-то дочке на работе. В общем, начали жить по-новому".

"Вот такую комнату нам дали… Конечно, жить здесь плохо, но вариантов у нас нет. Начинали с четырех раскладушек, которые стояли в ряд вдоль стены. Дочки с внучкой спали, а я не смогла на раскладушке – спина болит, поэтому на пол перешла. Вот тут спала, - женщина показывает на стену, где на гвозде висит вентилятор, без которого в комнате наступает смертельная духота. - Мы на следующий день после пожара, когда пошли в мэрию расписываться за продукты и 5 тысяч, попросили вторую комнату дать, но нам отказали, сказали, что возможности нет", - говорит женщина.

По словам Веры Евгеньевны, они со своей проблемой дозвонились до прямой линии с Путиным.

"Обрадовались, что сейчас все расскажем – нам помогут. А нам только сказали: ваш вопрос зарегистрирован. И смс прислали на телефон. Но там, сами понимаете, выборы, чемпионат – не до нас. Все забыто уже. Мы живем здесь и не верим, что нас когда-то переселят. Дочка Танечка с Викой вчера уехала с гражданским мужем в Питер, он там вахтовиком работает", - говорит она.

Подробнее читайте далее.

По теме

Ученые назвали смертельную опасность вейпов
29.07.18 15:27
Ученые обнаружили сильнейшее природное успокоительное
29.07.18 14:30
ВИДЕО: Телешоу "Звуки всюду" ищет героев в Карелии
29.07.18 13:46
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-07-29 14:23:58
С другой стороны посмотреть надо. Почему вам, получившим бесплатно муниципальное жильё в двадцать четыре года и приехавшим из деревни, постоянно кто-то должен. За тридцать восемь лет не сподобились выстроить себе то, что нужно. Поэтому нечего писать о несчастных погорельцах, где есть ещё три здоровые дочки.
кир
2018-07-29 13:17:44
Простой народ живет своей обычной пьяной жизнью. Этим повезло, а соседям - нет при пожаре. Что вы хотите? Не будет другой жизни для многих. Судьба.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.07.2018, 12:36
ВИДЕО: Убийство мужчины в Петрозаводске произошло под носом наряда ГИБДД
24.07.2018, 09:17
Тела молодых супругов подняли со дна Янисъярви
23.07.2018, 09:03
Супруги утонули на озере в Карелии
23.07.2018, 16:50
Жителей Карелии предупредили о приближающейся аномальной жаре
24.07.2018, 09:17
В Петрозаводске опечатаны помещения роддома и гинекологии на Луначарского
22.07.2018, 16:40
Дмитрий Медведев постит в соцсети фото из Карелии

Аналитика

26.07.2018 16:40
Обществоведение
"РКС-Петрозаводск" – это компания возможностей
Молодые сотрудники рассказали о преимуществах работы на предприятии.
"Отъелись и стали красавицами"
25.07.2018 13:29
"Карельская жемчужина" может уехать в пустыню 4
23.07.2018 12:49
"Мы говорим о масштабном проекте модернизации"
23.07.2018 12:26
Мечты Федермессера: Кондопога между прошлым и будущим 1
23.07.2018 10:20
Вся аналитика

Чтиво

26.07.2018 12:09
Частная жизнь
Погорельцы 1
Как на самом деле живут петрозаводчане, потерявшие все на пожаре.
Нудисты, музыка, технологии
25.07.2018 15:46
Ждите, платите и сохраняйте спокойствие – полиция вызывается незамедлительно! 1
19.07.2018 14:17
"Полюбил за звезданутость" 10
13.07.2018 13:29
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошел крестный ход в память о расстреле царской семьи
16.07.2018 10:01
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»