«Мы живые люди»: почему жители района Пески против строительства рядом с их домами камнеобрабатывающего предприятия

Сохранение лесного оазиса в городе необходимо для комфортной жизни людей, лесных обителей, лошадей из конного клуба, а также для животных из Первого городского приюта.

Парк «Вилда» — лесная территория, которую с 2008 года перевели из рекреационной в зону промышленной застройки на генплане Петрозаводска.

Недавно чиновники сообщили местным жителям, что уже нашелся инвестор, который планирует вырубить лес и построить на его месте камнеобрабатывающий завод. Те, кто перевел рекреационную территорию в зону промышленной застройки явно не учел, что через дорогу от леса на Соломенском шоссе стоят три многоквартирных дома — 9, 9А и 9Б. И жильцы этих домов — живые люди, которые не хотят, чтобы рядом с ними работала камнедробилка, летела пыль и стоял шум от большегрузов.

Местные жители покупали квартиры в Песках для того, чтобы жить в экологически чистом и красивом месте. Парк «Вилда» для них — маленький оазис леса, который здесь еще сохранился в своем первозданном виде. Это единственное место в Песках, где дети, взрослые и собаки из Первого городского приюта для животных могут погулять, подышать свежим воздухом среди корабельных сосен, восстановить свои жизненные ресурсы. Корреспондент «Столицы на Онего» встретился с местными жителями, чтобы понять ситуацию изнутри. Подробнее об этом читайте в нашей статье.