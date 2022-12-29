Мыши заражают жителей Карелии страшной болезнью

Жители Карелии в этом году в два раза чаще стали болеть геморрагической лихорадкой с почечным синдромом.
За январь-ноябрь 2022 года уровень заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в Карелии вырос в два раза. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
За 11 месяцев в республике зарегистрировано девять случаев заболевания, в том числе у одного ребенка. Это выше, чем в среднем по Северо-Западу и в целом по России.
В 2021 году в Карелии были зафиксированы четыре случая этой болезни.
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом - острое инфекционное заболевание с поражением кровеносных сосудов и протекающее с лихорадкой, интоксикацией и поражением почек.
Возбудитель относится к семейству буньявирусов (Bunyaviridae). Его переносят мыши. В Европейской части России источником инфекции является рыжая полевка. В городах, вероятно, могут быть домовые крысы и мыши.
Заражение человека происходит преимущественно воздушно-пылевым путем, при вдыхании высохших испражнений инфицированных грызунов.
Передача вируса возможна также через поврежденные кожные и слизистые покровы, при соприкосновении с грызунами или зараженными хворостом, соломой, сеном.
Также можно заболеть, если съесть продукты без термической обработки (капуста, морковь), загрязненных инфицированными грызунами. При этом от человека к человеку болезнь не передается.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание