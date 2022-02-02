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«Мысль сопроводить общение спиртным»: в МВД Карелии рассказали криминальную историю двух собутыльниц

Новости. Криминал
09:42, 03 Февраля 2022
фото: © panoramapro.ru

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Посиделки подруг в одном из поселков Калевальского района Карелии привели к возбуждению уголовного дела.

О результатах расследования МВД Карелии сообщило на своем официальном сайте.

«Зимним утром гражданке нанесла визит 37-летняя знакомая. Мысль сопроводить общение спиртным  понравилась обеим жительницам республики. В один из моментов гостью даже отправляли в магазин за новой порцией алкоголя и закусок, при этом она заметила, где именно на кухне хранится кошелёк. Ближе к концу дня хозяйка квартиры не смогла больше бороться со сном. Младшая участница посиделок, воспользовавшись радушием подруги, также недолго поспала в одной из комнат, а затем вернулась на кухню, где проверила содержимое чужого кошелька. Обнаружив пять купюр по 1 000 рублей, та, по версии следствия, ретировалась с этими деньгами и впоследствии потратила их в продуктовом магазине», — рассказали в МВД.

Подозреваемая извинилась перед потерпевшей и в ходе следствия возместила причинённый ущерб. Материалы уголовного дела переданы в суд.

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Комментарии

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кир
2022-02-03 10:52:08
Пофиг их куклы и тряпки.
Гость
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