«Мысль сопроводить общение спиртным»: в МВД Карелии рассказали криминальную историю двух собутыльниц

Посиделки подруг в одном из поселков Калевальского района Карелии привели к возбуждению уголовного дела.

О результатах расследования МВД Карелии сообщило на своем официальном сайте.

«Зимним утром гражданке нанесла визит 37-летняя знакомая. Мысль сопроводить общение спиртным понравилась обеим жительницам республики. В один из моментов гостью даже отправляли в магазин за новой порцией алкоголя и закусок, при этом она заметила, где именно на кухне хранится кошелёк. Ближе к концу дня хозяйка квартиры не смогла больше бороться со сном. Младшая участница посиделок, воспользовавшись радушием подруги, также недолго поспала в одной из комнат, а затем вернулась на кухню, где проверила содержимое чужого кошелька. Обнаружив пять купюр по 1 000 рублей, та, по версии следствия, ретировалась с этими деньгами и впоследствии потратила их в продуктовом магазине», — рассказали в МВД.

Подозреваемая извинилась перед потерпевшей и в ходе следствия возместила причинённый ущерб. Материалы уголовного дела переданы в суд.