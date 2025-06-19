На 100 году ушла из жизни ветеран ВОВ и труженица тыла из Карелии Александра Антонова

В 99 лет ушла из жизни Ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла Александра Яковлевна Антонова. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава Сегежского округа Рашид Бескембиров.

Как рассказал глава Сегежского округа, Александра Яковлевна родилась 28 апреля 1926 года в поселке Паданы Медвежьегорского района.

— В годы войны, когда финны отступали, все дороги и поля, были заминированы. Поскольку опытных минеров не хватало, набирали и обучали молодежь. Так после освобождения от финских оккупантов еще молоденькой девушкой Александра была призвана в армию, где и служила минером, — рассказал Рашид Бескембиров.

Он отметил, что в преддверии Великой Победы Александре Яковлевне было присвоено звание Почетного жителя Сегежского муниципального округа.

— Это наша дань глубокого уважения к подвигу Александры Яковлевны и всех тех, кто защищал Родину в годы войны. Выражаю искренние соболезнования семье и близким Александры Яковлевны. Будем помнить, — сказал Рашид Бескембиров.