На 100-м году жизни скончался легендарный футболист Никита Симонян

Легенда советского и российского футбола, олимпийский чемпион и лучший бомбардир в истории московского «Спартака» Никита Симонян скончался на 100-м году жизни.

Телеканал «Матч ТВ» со ссылкой на президента Союза ветеранов футбола России Александра Мирзояна сообщил, что 20 ноября Симонян почувствовал себя плохо, его госпитализировали, и сегодня в больнице он ушел из жизни.

Никита Симонян был одной из самых значимых фигур в отечественном футболе: он был четырехкратным чемпионом СССР, двукратным обладателем Кубка страны и лучшим бомбардиром «Спартака» (160 голов). Со сборной СССР он стал олимпийским чемпионом 1956 года в Мельбурне.

В тренерской карьере он трижды приводил команды к чемпионскому титулу и четыре раза выигрывал Кубок СССР. С 1992 года Симонян занимал пост первого вице-президента Российского футбольного союза.

Он был удостоен множества наград, в том числе орденов МОК и ФИФА, орденов «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, почетного звания «Заслуженный работник физической культуры РФ». В октябре 2024 года ему было присвоено звание Героя Труда России.

