На 100-м году жизни скончался почётный гражданин Петрозаводска Акбулат Чуваров

Петрозаводчанин, прошедший Великую Отечественную войну, умер в возрасте 99 лет.

Сегодня, 30 декабря, в возрасте 99 лет из жизни ушёл почётный гражданин Петрозаводска Акбулат Иткаримович Чуваров, сообщили в администрации города.

— Акбулат Иткаримович родился 20 октября 1926 года в Саратовской области. В мае 1943-го его призвали в армию, где он прошёл подготовку в школе радистов. С ноября 1944-го Акбулат Иткаримович воевал в 121-м гвардейском батальоне связи 20-го гвардейского стрелкового корпуса 3 Украинского фронта в должности радиотелефониста. Он участвовал в боях за взятие Будапешта и освобождение Вены, а военную службу закончил в 1981 году в звании полковника, — рассказали там.

Среди регалий почётного петрозаводчанина — Ордены Отечественной войны ІІ степени и Красной звезды, медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие Вены», «За взятие Будапешта» и множество юбилейных медалей.

Прощание с Акбулатом Иткаримовичем будет проходить 2 января с 09:00 до 10:00 на улице Вольной, 4.

— Администрация города выражает искренние соболезнования родным и близким, — написали в мэрии.

