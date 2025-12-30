На 102-м году жизни умерла ветеран Великой Отечественной войны из Петрозаводска Октябрина Леонова

Почётный гражданин карельской столицы скончалась в возрасте 101 года.

В возрасте 101 года из жизни ушла ветеран Великой Отечественной войны, почётный гражданин Петрозаводска Октябрина Ивановна Леонова, сообщили в администрации города.

— Октябрина Ивановна родилась 5 сентября 1924 в Петрозаводске. После окончания школы с самого начала войны она работала на заготовке дров, копала окопы. В 1943 году поступила на военную службу в звании рядовой, где прошла обучение в школе радистов. Воевала в составе Карельского фронта, 2-го Белорусского фронта. Радистка Октябрина Ивановна была разведчиком-слухачом, — рассказали в мэрии.

На войне познакомилась со своим будущим супругом, а после её окончания вместе с ним по службе переехала на Камчатку, затем — в город Бузулук Оренбургской области. В 1961 году пара вернулась в Петрозаводск.

В родном городе Октябрина Ивановна работала начальником инспекции Госстраха, входившего в состав Министерства финансов Республики Карелии. После выхода на пенсию долгие годы занималась административной работой в организациях общественного питания. Общий трудовой стаж Октябрины Ивановны превышал 45 лет.

Среди регалий почётного гражданина — Орден Отечественной войны, медали «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За освобождение Белоруссии» и множество других памятных наград.

Администрация карельской столицы выражает искренние соболезнования родным и близким умершей.

Ранее мы писали, что на 100-м году жизни скончался почётный гражданин Петрозаводска Акбулат Иткаримович Чуваров.