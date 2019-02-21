В Петрозаводске 23 февраля прокричат "ура" с помощью азбуки Морзе

В администрации Петрозаводска раскрыли подробности "звездного" флешмоба на День защитника Отечества.

В честь Дня защитника Отечества на Онежской набережной будет организован световой флешмоб и праздничный фейерверк.

В 11.00 23 февраля в столице Карелии состоится торжественная церемония возложения венков и цветов к мемориалу "Вечный огонь".

В 17.30 Городской дом культуры и Карельский региональный центр молодежи приглашают жителей и гостей города на Советскую площадь к памятнику Куусинену. После небольшого исторического экскурса зрителям представят флешмоб, в котором примет участие молодежь города.

Под тематическую музыку на площади будет создаваться световая звезда - главный символ праздника. 200 волонтеров выстроятся в форме звезды, держа в руках светодиодные фонарики и световые элементы.

Это действо состоит из трех эпизодов. Первый - статичная горящая звезда, во втором эпизоде волонтеры изображают волны и поют известную солдатскую песню, как только песня заканчивается, начинается третий эпизод – молодые люди с помощью фонариков показывают слово "Ура", используя азбуку Морзе.

По окончании флешмоба прозвучат поздравления, и в 18.00 Петрозаводск - Город воинской славы - озарят залпы праздничного фейерверка "Салют мужеству!".