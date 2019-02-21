Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
10:58, 21 Февраля 2019
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

В Петрозаводске 23 февраля прокричат "ура" с помощью азбуки Морзе

Загрузка...

В администрации Петрозаводска раскрыли подробности "звездного" флешмоба на День защитника Отечества.

В честь Дня защитника Отечества на Онежской набережной будет организован световой флешмоб и праздничный фейерверк.

В 11.00 23 февраля в столице Карелии состоится торжественная церемония возложения венков и цветов к мемориалу "Вечный огонь".

В 17.30 Городской дом культуры и Карельский региональный центр молодежи приглашают жителей и гостей города на Советскую площадь к памятнику Куусинену. После небольшого исторического экскурса зрителям представят флешмоб, в котором примет участие молодежь города.

Под тематическую музыку на площади будет создаваться световая звезда - главный символ праздника. 200 волонтеров выстроятся в форме звезды, держа в руках светодиодные фонарики и световые элементы.

Это действо состоит из трех эпизодов. Первый - статичная горящая звезда, во втором эпизоде волонтеры изображают волны и поют известную солдатскую песню, как только песня заканчивается, начинается третий эпизод – молодые люди с помощью фонариков показывают слово "Ура", используя азбуку Морзе.

По окончании флешмоба прозвучат поздравления, и в 18.00 Петрозаводск - Город воинской славы - озарят залпы праздничного фейерверка "Салют мужеству!".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.02.2019, 10:33
Галикеев боится за свою жизнь
14.02.2019, 10:42
Валерий Шлямин: "Я не вижу предпосылок "окончания истории" республики"
18.02.2019, 09:35
Два года Парфенчикова: успехи и неудачи
14.02.2019, 17:01
Стала известна схема действий крупного картеля в Карелии
16.02.2019, 09:25
Страшное ДТП произошло на трассе в Карелии
14.02.2019, 21:05
Назван самый бедный регион России

Аналитика

20.02.2019 15:05
Политкухня
Новый социализм 12
Президентское Послание-2019 – попытка вложить новое экономическое содержание в классическую, считавшуюся устаревшей военно-политическую форму. Ну, а что мы хотели в чётвертый срок Владимира Путина?
"Не дай бог взрыв…" 3
19.02.2019 13:54
"Зарядка" на будущее 4
19.02.2019 13:24
Картонный иммунитет 19
18.02.2019 10:55
Два года Парфенчикова: успехи и неудачи 16
18.02.2019 09:35
Вся аналитика

Чтиво

18.02.2019 11:43
Личное мнение
"Протесты людей закрытие школ не остановят" 3
Как выглядит "оптимизация" сельского образования по-норвежски.
"Я хочу жить" 5
12.02.2019 12:09
Священник Петунов не вылезает из ШИЗО 7
08.02.2019 14:08
Виталий Красулин: "Не нужно везде и всюду искать политику" 9
06.02.2019 14:45
архив чтиво

Медиа

Активисты КПРФ поддержали борьбу жителей Карелии против "оптимизации" школ в районах
18.02.2019 14:36
все фото и видео

Опрос

Должны ли самовыдвиженцы участвовать в выборах главы Карелии?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»