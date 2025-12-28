РЕКЛАМА
«Три богатыря и свет клином»: пример удачной ре-анимации былинного эпоса
27 декабря, 13:30 Статьи
Почему умные системы для дома не могут быть бесплатными?
25 декабря, 12:24 Статьи
«Не сидеть за столом круглые сутки»: петрозаводский врач рассказала, как пережить новогодние праздники без вреда для здоровья
24 декабря, 22:00 Статьи
Путин отменил ежегодные декларации для чиновников и депутатов

00:10

Все, что случилось сегодня

22:20

«Львенка не били, его любили»: московский блогер раскаялся и обещает помочь в лечении питомца

22:01

Жительница Петрозаводска винит врачей в смерти матери

21:01

Бензовоз и автомобильный трал столкнулись на трассе в Карелии

20:11

«На 4-7℃ ниже нормы»: карельские синоптики рассказали о погоде на Новый год и каникулы

20:02

Карельский режиссер презентовал первый полнометражный фильм в родном городе

19:02

В карельском храме прошла служба впервые за 100 лет

18:01

Местами до -16°С: прогноз погоды на 29 декабря

17:02

Известный шоумен выступит 29 декабря с последним словом по делу об убийстве своей знакомой

16:31

Карельский двоеборец вышел в финал Спартакиады учащихся России

16:01

Истощенного львенка со сломанными лапами забрали у жителя «Москва-Сити»

15:16

Доктор биологических наук Александр Крышень удостоен Золотой медали РАН имени В.Н. Сукачёва

14:44

Умерла французская актриса Брижит Бардо

14:02

Сотрудники Республиканской больницы им. В.А.Баранова вернули к жизни будущего коллегу

13:32

Названа стоимость проката коньков на площади Кирова

13:02

«Большое горе»: о погибшем электромонтере Сергее Воронове скорбят в Питкяранте

12:14

Пожарные выезжали на ДТП в Кеми

11:32

До 120 «падающих звезд» в час: мощный звездопад ожидается в начале Нового года

11:01

На Фонтанах обустроили семейную зону с костровой чашей

10:31

Карельский опыт строительства ФАПов применяют в Ленобласти

10:01

Раздельный сбор отходов в Петрозаводске работает по новой схеме

09:31

В России с 1 января появятся новые дорожные знаки

09:01

В Петрозаводске открылась первая лаборатория спортивной диагностики и спортивно-научный центр

08:40

В селе Деревянное горела хозяйственная постройка

08:20

Опубликовано полное новогоднее расписание троллейбусов

08:00

Мраморный лёд встретился жителю Карелии

00:10
Температуру ниже климатической нормы обещают в Карелии в новогодние каникулы.

фото: © Игорь Подгорный

Зимы в этом году ждали долго. Декабрь запомнится затянувшимися оттепелями и редкими непродолжительными похолоданиями. Большую часть месяца температурный фон превышал многолетние значения на 5-9℃, а осадки преобладали смешанного характера. Но в конце декабря зима, наконец, пришла.

С северо-западными потоками циклон с севера принес долгожданные снегопады на территорию республики, а вслед за ними и понижение температуры до нормальных для этого времени значений и даже ниже.

— В ночные часы похолодает до -7, -12℃, по северо-западным районам до -17, -20℃, в дневные часы температура составит -5, -10℃. 29–31 декабря в большинстве районов сохранятся осадки в виде снега от небольших до умеренных, особенно вблизи еще незамерзших водоемов. В новогоднюю ночь под влиянием центральной части заполняющегося и уже малоподвижного циклона, интенсивность осадков будет небольшой, ожидается дальнейшее понижение температуры в течение суток до -10, -15℃, по северным и восточным районам местами подморозит до — 18, -24℃, - рассказали в Карельском гидрометцентре.

В последующие праздничные выходные дни (2-0.01) сохранится холодная, по-настоящему зимняя погода, с температурой на 4-7℃ ниже климатической нормы, но от аномальных морозов нас защитит облачность и снежок, которого еще достаточно выпадет, а уже с 8 января атлантические циклоны принесут потепление, усиление ветра, снег и метели.

