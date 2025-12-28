«На 4-7℃ ниже нормы»: карельские синоптики рассказали о погоде на Новый год и каникулы

Температуру ниже климатической нормы обещают в Карелии в новогодние каникулы.

Зимы в этом году ждали долго. Декабрь запомнится затянувшимися оттепелями и редкими непродолжительными похолоданиями. Большую часть месяца температурный фон превышал многолетние значения на 5-9℃, а осадки преобладали смешанного характера. Но в конце декабря зима, наконец, пришла.

С северо-западными потоками циклон с севера принес долгожданные снегопады на территорию республики, а вслед за ними и понижение температуры до нормальных для этого времени значений и даже ниже.

— В ночные часы похолодает до -7, -12℃, по северо-западным районам до -17, -20℃, в дневные часы температура составит -5, -10℃. 29–31 декабря в большинстве районов сохранятся осадки в виде снега от небольших до умеренных, особенно вблизи еще незамерзших водоемов. В новогоднюю ночь под влиянием центральной части заполняющегося и уже малоподвижного циклона, интенсивность осадков будет небольшой, ожидается дальнейшее понижение температуры в течение суток до -10, -15℃, по северным и восточным районам местами подморозит до — 18, -24℃, - рассказали в Карельском гидрометцентре.

В последующие праздничные выходные дни (2-0.01) сохранится холодная, по-настоящему зимняя погода, с температурой на 4-7℃ ниже климатической нормы, но от аномальных морозов нас защитит облачность и снежок, которого еще достаточно выпадет, а уже с 8 января атлантические циклоны принесут потепление, усиление ветра, снег и метели.