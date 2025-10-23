На 70 процентов завершён ремонт участка трассы между Олонцом и Питкярантой

Восстановление популярной региональной трассы в Карелии близится к завершению.
Ремонт трассы «Олонец — Питкяранта — Ляппясилта» на участке с 65 по 73 км завершён на 70%, сообщили в Минтрансе Карелии.
— Дорожники провели работы по вырубке древесно-кустарниковой растительности, уложили выравнивающие слои асфальтобетона, около 2 км верхнего покрытия, а также установили водопропускные трубы и кюветы для улучшения водоотвода, — рассказали там.
Работы по восстановлению трассы ведутся на протяжении пяти лет. Окончить ремонт специалисты планируют осенью следующего года.
Напомним, трасса между Олонцом и Питкярантой пролегает вблизи популярных туристических маршрутов Приладожья — горного парка «Рускеала» и памятника природы «Белые мосты».
Ранее стало известно, что ремонтные работы также завершаются на одном из участков региональной дороги «Войница-Вокнаволок-Костомукша».