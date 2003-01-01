РЕКЛАМА
На 85-м году жизни скончался народный артист России Виталий Мишле
Сегодня 07:20 Утраты
21 ноября на 85-м году жизни скончался народный артист России Виталий Валерьянович Мишле. О кончине выдающегося артиста сообщили коллеги и друзья.

фото: © Московский театр оперетты

Виталий Валерьянович Мишле — народный артист России, выдающийся мастер сцены, чья творческая карьера продлилась несколько десятилетий.

Он был одним из ведущих мастеров российского театра, сохранившим свой уникальный актерский дар до последних дней. Его творчество отличалось редкой гармонией вокального и драматического начала:

— Его герои начинали петь лишь тогда, когда слов уже не хватало, а дыхание перехватывало от нахлынувших эмоций, — сообщает Московский театр оперетты.

За долгие годы творческой жизни Виталий Валерьянович создал галерею запоминающихся сценических образов, оставаясь органичным и правдивым в самых сложных ролях. Коллеги отмечают его особую, сердечную интонацию в пении и незаурядный талант.

Светлая память о блестящем артисте, красивом мужчине и замечательном коллеге навсегда сохранится в сердцах поклонников и людей, работавших с ним. 

 

 

