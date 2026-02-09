В Москве на 95-м году жизни скончался известный адвокат Генрих Падва, один из ведущих юристов страны 1990-х – 2010-х годов, защищавший в громких процессах публичные фигуры.
Умер российский адвокат Генрих Падва, сообщил в своём Telegram-канале его коллега Михаил Пашков.
— У нас в корпорации большое горе. Генрих Павлович Падва. 20.02.1931–09.02.2026, — написал он.
Генрих Падва (род. 20 февраля 1937) более 60 лет занимался адвокатской деятельностью. В 1996 году он создал собственное бюро «Падва и партнеры», а в 2004 году совместно с Семеном Эпштейном основал бюро «Падва & Эпштейн», специализировавшееся на корпоративных спорах. С 2002 года являлся членом Адвокатской палаты Москвы.
За свою карьеру Падва защищал в судах многих известных и публичных лиц, включая:
— Бывшего главу НК «ЮКОС» Михаила Ходорковского (признан Минюстом РФ иноагентом и включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов).
— Экс-управляющего делами президента РФ Павла Бородина (дело Mabetex);
— Бывшего председателя Верховного Совета СССР Александра Лукьянова (дело ГКЧП);
— Экс-министра обороны Анатолия Сердюкова;
— Бывшего премьер-министра Михаила Касьянова (признан Минюстом РФ иноагентом и включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов);
— Криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика);
— Актера Владислава Галкина.
В 2000 году Генриху Падве было присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации». В 1999 году он был награжден Золотой медалью имени Ф. Н. Плевако Гильдии российских адвокатов. За большой личный вклад в развитие законодательной системы, многолетнюю адвокатскую практику, направленную на защиту гражданских прав и свобод личности, удостоен почётного знака «Общественное признание».
