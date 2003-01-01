На 89-м году жизни умерла врач из Петрозаводска Таисия Петрова

Трудовой стаж специалиста превышал 40 лет.

В Петрозаводске на 89-м году жизни умерла врач Таисия Семёновна Петрова, сообщили в Минздраве Карелии.

Специалист родилась в Ленинграде, а её детство прошло в условиях эвакуации, проводившейся в годы Великой Отечественной войны.

— Более 40 лет Таисия Семёновна трудилась в здравоохранении Республики Карелии: работала участковым терапевтом в Городской поликлинике № 3, руководила поликлиническим отделением Госпиталя для ветеранов войн. На пенсии работала врачом-экспертом в страховой компании, — рассказали там.

В ведомстве выразили соболезнования родным и близким умершей.

