На 97 году ушел из жизни ветеран ВОВ и труженик тыла из Карелии Павел Никитин

В 96 лет ушел из жизни Ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла Павел Андреевич Никитин. Об этом сообщили в администрации Эссольского сельского поселения.

Павел Андреевич родился в 1928 году в поселке Ротчезеро Кондопожского района. Когда началась Великая Отечественная война его с семьей эвакуировали на Урал — в Сосновский район Пермского края. Подросток Павел начал трудиться с утра до вечера, как взрослый: сначала пахал на лошадях, а в 14 лет пересел на сенокосилку.

Когда война окончилась, его отправили на курсы трактористов. Еще год отработал на Урале и вернулся в Карелию. В 1947 году он пошел работать в Эссойльскую машино-тракторную станцию. В 1948 году его призвали в армию. Служил в Мурманске в пехотных войсках. Учился в полковой школе, был командиром отделения, потом помощником командира взвода, старшиной роты.

В 1951 году Павел Андреевич вернулся в Эссойльскую МТС, стал бригадиром тракторной бригады. С 1956 года работал в совхозе «Эссойльский» на тракторах, через три года стал механиком, в этой должности проработал до выхода на пенсию в 1988 году.

За самозабвенный труд Павел Андреевич был многократно награжден, являлся тружеником тыла.

— Вечная память ветерану. Уходит целая эпоха, — отметили в администрации.

Ранее на 100 году ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны и труженица тыла из Карелии Александра Яковлевна Антонова.