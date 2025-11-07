На 98-м году жизни умер первооткрыватель структуры ДНК Джеймс Уотсон

В США скончался лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине Джеймс Уотсон.

Умер американский биолог Джеймс Уотсон, открывший вместе с коллегами Фрэнсисом Криком и Морисом Уилкинсом структуру ДНК, сообщает «The New York Times» со ссылкой на сына учёного Дункана.

Исследователь ушёл из жизни в возрасте 97 лет в одном из хосписов округа Саффолк штата Нью-Йорк. До этого он проходил лечение от неназванной инфекции.

По мнению авторов публикации, одной только роли в расшифровке ДНК хватило бы, чтобы назвать Уотсона одним из самых выдающихся учёных прошлого столетия.

— Джеймс Уотсон вошёл в пантеон науки в возрасте 25 лет, когда принял участие в открытии структуры ДНК. Однако он закрепил эту славу, возглавив проект «Геном человека» и написав, пожалуй, самые знаменитые научные мемуары, — добавили в агентстве.

Напомним, в 1962 году Джеймс Уотсон стал лауреатам Нобелевской премии по физиологии и медицине. Исследователь ушёл в отставку в 1993 году, став руководителем лаборатории Колд-Спринг-Харбор.

Ранее стало известно, что на 90-м году жизни умер Эрнест Викторович Ивантер, советский и российский учёный-зоолог и эколог, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, экс-декан эколого-биологического факультета Петрозаводского государственного университета.