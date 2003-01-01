На аварийном мосту в Карелии ввели ограничения

Проезд по мосту в Суоярвском районе закрыли для большегрузов.
На 50-м километре дороги Суоярви-Койриноя теперь запрещено движение транспорта тяжелее 3,5 тонн. Как сообщил «Управтодор РК», сейчас выбирают подрядчика для ремонта моста.
Новый сталежелезобетонный мост планируют построить до 30 ноября 2025 года. Начальная цена контракта — 24,1 миллиона рублей.
Глава Суоярвского округа Роман Петров ранее уточнил, что аварийный мост полностью заменят. Для водителей организован объезд, его схему опубликовали на сайте дорожной службы.