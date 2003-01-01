На аварийном мосту в Карелии ввели ограничения

24 июля вице-премьер по экономике Олег Ермолаев рассказал, чем отличается новый проект от старого, как решится кадровый вопрос, а также вопрос с мигрантами, что даст проект Карелии, бизнесу и простым людям.

Wildberries идет навстречу требованиям, которые выдвинуло крупнейшему маркетплейсу России правительство Карелии. Окончательное соглашение пока не подписано, но принципиальное согласие сторон уже есть. Это новый, по факту, другой проект, который радикально отличается от предыдущего.

— По сути, мы говорим о новом проекте. Предыдущий проект реализован не будет, нам предлагается реализовать новый проект сортировочного центра с комфортными для нашего региона условиями.

Глава Суоярвского округа Роман Петров ранее уточнил, что аварийный мост полностью заменят. Для водителей организован объезд, его схему опубликовали на сайте дорожной службы.

На 50-м километре дороги Суоярви-Койриноя теперь запрещено движение транспорта тяжелее 3,5 тонн. Как сообщил «Управтодор РК», сейчас выбирают подрядчика для ремонта моста.

В ночь на 13 августа можно будет наблюдать звездопад

На трассе в Карелии молодой водитель вылетел на встречную полосу и устроил жесткое ДТП

«Подход к заданиям нужно изменить»: в Госдуме предложили сделать упор на развитие творческого мышления школьников

След от тапка на машине и уголовное дело: в Беломорске мужчина повредил чужой автомобиль и разбросал мусор

«Как же так, мой хороший»: в ходе СВО погиб житель Кемского района Роман Карху

Просрочки россиян по ипотеке и автокредитам выросли почти в два раза

В Карелии на одного суперрандоннера стало больше

Суд взыскал кредитные деньги с женщины, которая не вернула их в срок

Автокатастрофа в Пряжинском районе унесла жизнь двух человек

Пять гостиничных комплексов откроют в городе Сортавала в этом году

