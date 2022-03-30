На автомобили при ремонте по страховке перестанут ставить новые запчасти

Российские страховые компании в рамках договоров каско начали вводить ремонт поврежденных деталей автомобиля, вместо замены их на новые.

Об этом «Газете.Ru» рассказали в «Ингосстрахе» и «РЕСО-Гарантии».

«Ремонт поврежденных кузовных элементов с соответствующей гарантией был доступен дилерским центрам и раньше, но в ряде случаев отсутствовала экономическая целесообразность такого ремонта», — сказал «Газете.Ru» руководитель дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев.

Клиентам, которые не согласятся на рихтовку, предложат ждать поставок запчастей или взять денежную компенсацию. Такой подход может резко снизить актуальность каско как средства защиты машины от аварии. О поддержке аналогичного решения в беседе с «Газетой.Ru» сообщил замгендиректора «РЕСО-Гарантии» Игорь Иванов.

Адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько считает, что способы ремонта определяются в ходе оценки повреждения страховщиком или уполномоченной им оценочной компанией, при этом владелец автомобиля вправе оспорить качество проведенных работ.