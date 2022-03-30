890x80
Реклама
YouTube в России могут заблокировать. Переезжаем на RuTube?
30.03.2022 14:43
В Петрозаводске появится новый участок набережной европейского типа
24.04.2022 10:00
Винтажный цех вновь открылся в Петрозаводске и ждет своих покупателей
24.04.2022 12:59

На автомобили при ремонте по страховке перестанут ставить новые запчасти

Новости. Общество
09:00, 25 Апреля 2022
фото: Наталья Горшкова/РИА «Новости»

Новости партнеров

Российские страховые компании в рамках договоров каско начали вводить ремонт поврежденных деталей автомобиля, вместо замены их на новые.

Об этом «Газете.Ru» рассказали в «Ингосстрахе» и «РЕСО-Гарантии».

«Ремонт поврежденных кузовных элементов с соответствующей гарантией был доступен дилерским центрам и раньше, но в ряде случаев отсутствовала экономическая целесообразность такого ремонта», — сказал «Газете.Ru» руководитель дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев.

Клиентам, которые не согласятся на рихтовку, предложат ждать поставок запчастей или взять денежную компенсацию. Такой подход может резко снизить актуальность каско как средства защиты машины от аварии. О поддержке аналогичного решения в беседе с «Газетой.Ru» сообщил замгендиректора «РЕСО-Гарантии» Игорь Иванов.

Адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько считает, что способы ремонта определяются в ходе оценки повреждения страховщиком или уполномоченной им оценочной компанией, при этом владелец автомобиля вправе оспорить качество проведенных работ.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.04.2022, 22:00
Стоимость жилищно-коммунальных услуг для некоторых собственников может увеличиться вдвое
20.04.2022, 19:31
Смягчены ковидные ограничения для учреждений сферы торговли и услуг в Карелии
18.04.2022, 11:40
В Карелии планируется отдать под форелевое хозяйство целое озеро
22.04.2022, 11:43
Уволенный из-за санкций главный дирижер Мюнхенского филармонического оркестра Валерий Гергиев даст концерт на севере Карелии (ФОТО И ВИДЕО)
18.04.2022, 10:46
Новый ресторан появится на набережной Петрозаводска
19.04.2022, 07:15
Атлантические циклоны принесут в Карелию снег с дождем

Аналитика

22.04.2022 16:39
Капитал
«Забастовщики» сдались: поставлена точка в конфликте Минсельхоза с частными совхозами
Частные сельскохозяйственные предприятия Карелии, которые несколько лет критиковали Минсельхоз за его политику в сфере господдержки отрасли, согласились на условия министерства.
Новые технологии против боли!
22.04.2022 10:22
«Только бы хуже не было»
22.04.2022 09:11
Поверка счетчиков воды в Петрозаводске
22.04.2022 09:00
Карелия начала экономить бумагу
21.04.2022 11:49
Вся аналитика

Чтиво

21.04.2022 15:47
Без политики
«Мои работы тонированы в кофе и отбелены в соде»
Фотохудожник из Петрозаводска Юлия Утышева рассказала «Столице на Онего», как создавала «сакральную геометрику».
На шоппинг в Беларусь
20.04.2022 15:22
«Из гречи я делал муку и пёк панкейки»
14.04.2022 14:49
архив чтиво

Медиа

Митинг в честь Дня воинской славы в Петрозаводске
18.04.2022 13:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.