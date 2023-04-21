На АвтоВАЗе рассказали, сколько будет стоить новый «лимузин» Lada

Стали известны сроки выхода и цена на новую модификацию Lada Aura.

Накануне стали известны сроки выхода и цена на новую модификацию Lada Vesta с удлинённой колёсной базой — Aura. Однако уже сегодня в эти данные президентом АвтоВАЗа Максимом Соколовым были внесены корректировки. О них пишет «Российская газета».

Если ранее говорилось о 2025 годе, как о дате запуска Aura, и цене около 25 тысяч долларов (чуть выше 2 млн рублей по курсу на 9 июня 2023 года), то теперь, по словам Соколова, «лимузин» могут запустить в серийное производство уже в следующем году, а его стоимость будет выше 2 млн рублей.

Для запуска Lada Aura, заявил президент АвтоВАЗа, компании необходима достаточная господдержка.

«Мы давно говорим, что необходимо поддержать с точки зрения обязательных продаж по государственным закупкам, расширить этот перечень на лизинг для чиновников, госслужащих, работников бюджетных учреждений, госкорпораций», — пояснил Соколов, слова которого приводит агентство ТАСС.

«Исходя из объемов производства — платежеспособного спроса — будет понятна его цена. Это будет выше 2 млн рублей, даже существенно выше 2 млн рублей. Это машина премиального класса», — сообщил топ-менеджер касательно стоимости «Ауры».