На базе ж/д больницы в Петрозаводске открылось отделение неврологии

Помощь здесь смогут получать больные с последствиями острого нарушения мозгового кровообращения и черепно-мозговых травм, с радикулитами, невритами, нейропатиями.

Как сообщил на своей странице глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, не только учреждения здравоохранения, подведомственные Минздраву Карелии, но и негосударственные медицинские организации оказывают бесплатную медицинскую помощь по полису обязательного медицинского страхования. Примером такого успешного взаимодействия, по словам Михаила Охлопкова, на благо жителей Карелии стало открытие на базе железнодорожной больницы в Петрозаводске неврологического подразделения терапевтического отделения. Таким образом Минздрав решает проблему нехватки неврологических коек, с которой сталкиваемся в последние годы.

«Отделение неврологии в железнодорожной больнице было закрыто три года назад. Помещения с тех пор пустовали. Проведенный силами учреждения ремонт их совершенно преобразил. Палаты только двухместные и одноместные, теплые, светлые, современная мебель. Убедился сегодня в том, что условия в отделении - комфортные для пациентов и персонала», - написал министр здравоохранения Карелии.

Ка сообщил глава карельского Минздрава, медицинскую помощь за счёт средств обязательного медицинского страхования здесь смогут получать 400 пациентов в год. Это больные с последствиями острого нарушения мозгового кровообращения и черепно-мозговых травм, с радикулитами, невритами, нейропатиями и другими заболеваниями, а также пациенты, нуждающиеся в реабилитации по неврологическому профилю.

«Это только первый этап нашего сотрудничества с РЖД-Медициной. В дальнейшем мы планируем и развитие экстренной хирургии, чтобы разгрузить Больницу скорой медицинской помощи. Благодарю главного врача больницы Евгения Александровича Фомина и начальника Октябрьской дирекции здравоохранения Наталью Юрьевну Сахарову, сотрудников железнодорожной больницы за совместную работу», - сказал слова благодарности Михаил Охлопков.