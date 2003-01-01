На Белом море нашли тело последнего пропавшего в походе на байдарках туриста

Напомним , 20 июля семеро туристов из Волгограда отправились в поход по Белому морю и попали в непогоду по пути с архипелага Кузова до Соловецких островов. Четверо из них были найдены живыми в день происшествия . Поисками ещё троих продолжительное время занимались спасатели. 23 июля на острове Варбалуда было обнаружено тело одного из участников похода. МЧС прекратило экспедицию, однако родственники и добровольцы продолжали поиски пропавших.

— Его нашли вчера. Родные и близкие просят их не беспокоить, — говорится в посте.

На Белом море нашли тело 38-летнего Виктора Зузанова, пропавшего в июльском турпоходе на байдарках. Об этом сообщается в телеграм-канале «Поиск Леры и Виктора».

