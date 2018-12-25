На Беломорской ГЭС завершилась реконструкция оборудования

В декабре 2018 года на Беломорской ГЭС Каскада Выгских ГЭС выполнена реконструкция водоприемника станции.

На гидроагрегате №3 смонтированы аварийно-ремонтные затворы с индивидуальными грузоподъемными механизмами.

Для уменьшения высоты секций затвора проектом была предусмотрена установка забрального козырька и дополнительных щитов. Это позволило трансформировать существующие технологические ниши в аэрационные трубы.

Конструктив нового затвора и автоматика управления включают в себя еще одно удобное решение – автоматический останов подъема в "зоне байпассирования", необходимый для плавного заполнения осушенной спиральной камеры гидроагрегата.

Новое оборудование разделено на три секции, что упростит в дальнейшем демонтаж, кантовку и перемещение элементов затвора в зону ремонта.

"Теперь работать с затвором может один человек. Ранее требовалась бригада слесарей – прежнее оборудование поднималось и опускалось с помощью мостового крана. В настоящее время манипуляция занимает считаные минуты. Самое главное, что канатные механизмы оборудованы центробежным регулятором торможения, позволяющим производить сброс затворов в нештатной ситуации, что обеспечит наличие еще одной защиты агрегатов при разгоне", – отмечает начальник Беломорской и Выгостровской ГЭС ПАО "ТГК-1" Геннадий Кузнецов.

Для воплощения в жизнь проектных решений требовалось произвести ряд сложных и трудоемких подэтапов. В том числе было успешно опробовано оборудование, введенное в работу на Беломорской ГЭС весной 2017 года, – новый ремонтный затвор, установленный в пазы сороудерживающих решеток. Он удерживал напор водохранилища на протяжении реконструкции.

В следующем году аналогичные работы по установке новых аварийно-ремонтных затворов начнутся на гидроагрегате №2.