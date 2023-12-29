На берегу Ладоги в Карелии загорелся жилой дом

Пожар случился в Питкярантском районе республики.
Как сообщили в пожарно-спасательной части города Сортавала, сегодня, 6 января, в поселке Раутплахти Питкярантского района Карелии случился пожар.
Пожарные подразделения Сортавалы и Хелюля были подняты по тревоге в 14.49 дня. Горел жилой одноэтажный дом.
Пожарные справились с огнем, вернувшись в свои расположения с соседнего района около 18.30. Информации о пострадавших не поступало.
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